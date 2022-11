Quantexa 推出全球社區網站，用以加快採用和部署決策智能解決方案

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

倫敦, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日,Quantexa 推出其全新網上全球社區網站,此公司是為私營企業和公共部門提供決策智能(DI)解決方案的全球領導者。該網站發揮樞紐的功能,為 Quantexa 團隊成員、客戶和合作夥伴服務,用於協作、搜尋資訊以及共享有關 Quantexa 決策智能平台和解決方案的知識。



針對最佳實踐和技術討論等主題,此社區為大眾協作提供平台,包括可以存取以下內容的群組論壇:

技術最佳實踐指南、成功案例和用戶生成的內容。

由 Quantexa 的行業專家建立的定製培訓和認證路徑。

直接向 Quantexa 提交解決方案回饋和功能請求的機會。





Quantexa 首席客戶總監 Laura Hutton 表示:「我們的重點仍然是最大限度地提升客戶和合作夥伴的投資回報率,而這個全新社區網站將會秉承此宗旨提供服務。 我們很高興能為使用本公司決策智能平台的團隊,提供相互交流和持續進行結構化學習的機會,以及用於協作的平台。」

請透過 https://community.quantexa.com 申請 Quantexa 社區存取權限,以解鎖獨家功能、程式和內容。

關於 QUANTEXA

Quantexa 是一間全球數據和分析軟件公司,開創了情境決策智能,令組織能夠充分合理利用數據,從而做出可靠營運決策。Quantexa 的平台結合大數據和人工智能的最新成果,一站式提供包含內部和外部數據的情景關聯檢視表,以揭示隱藏風險和全新機遇。這種方式解決了整個客戶業務週期中在資料管理、KYC、客戶情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。



相較傳統方法,Quantexa 情境決策智能平台可提高營運績效,準確度更是提高 90% 以上,分析模型解析速度則提高了 60 倍。Quantexa 成立於 2016 年,目前擁有 500 多名員工和成千上萬名用戶,處理全球數十億筆交易和數據點。公司在倫敦、紐約、波士頓、華盛頓特區、布魯塞爾、多倫多、新加坡、墨爾本和悉尼均設有辦事處。如欲了解更多資訊,請 在此處聯絡 Quantexa 或 在 LinkedIn 上關注我們 。

傳媒查詢: