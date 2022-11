LEHDISTÖTIEDOTE: SSH lanseeraa maailman ensimmäisen kvanttilaskennan kestävän ratkaisun mainframe-suurtietokoneille

English Finnish

Tiedonhallinnan ja pilvipalveluiden turvaaminen kvanttilaskennalta on yksi 2020-luvun suurimmista kyberturvallisuushaasteista, joka vaikuttaa myös suurkoneisiin (mainframes). Vastauksena tähän kriittiseen haasteeseen SSH päivittää Tectia SSH Server for IBM z/OS-tuotteensa kvanttiturvalliseksi. Vastaava päivitys tehtiin Tectia Client/Server -tuotteeseen kesäkuussa 2022. Tämän päivityksen myötä suurkoneiden käyttäjät saavat helpon ja suoraviivaisen ratkaisun, jolla voidaan tehdä tiedostojen siirroista ja pääteyhteyksistä kvanttiuhan ja tulevaisuuden kestäviä.



Kvanttilaskennasta tulee lähitulevaisuudessa suuri haaste tiedostojen ja tietoliikenteen salaukselle, sillä se uhkaa tehdä klassisesta salauksesta käyttökelvotonta. Jo nyt verkossa tapahtuvia, salattuja lähetyksiä tallennetaan. Kun käytettävissä on kryptografisesti relevantteja kvanttitietokoneita, tallennetut lähetykset voidaan purkaa. Tämä tekee pitkäaikaisista salaisuuksista haavoittuvia jo nyt. Kvanttiturvallisuuspäivitetty Tectia SSH Server for IBM z/OS voi kommunikoida sekä Tectia Client/Serverin että tärkeimpien kolmansien osapuolten sovellusten kanssa luoden kvanttiuhan kestäviä etäyhteyksiä, tiedostonsiirtoja ja tunnelointiyhteyksiä suurkoneeseen ja sieltä pois.

Tectia Server IBM z/OS versio on tällä hetkellä markkinoiden ainoa toteutus, jossa on kvanttilaskennan kestävä tiedonsiirto suurkoneiden käyttöön

Suurkoneet ovat olennainen osa raskasta IT-infrastruktuuria, ja ne käsittelevät 68 prosenttia maailman IT-järjestelmien tuotannollisesta työkuormasta. Yksi syy niiden suosioon on niiden sisäänrakennetut kehittyneet tietoturvaominaisuudet. Vaikka tiedot ovat suhteellisen turvassa suurtietokoneen tallennustilassa, ne voidaan helposti siepata tietoliikenteestä. Kun kvanttitietokoneet ovat lopulta saatavilla, tiedot ja niiden sisältämät arvokkaat salaisuudet paljastuvat.

"Kvanttilaskennan sietoisuus on ratkaisuvalikoimamme kulmakivi. Olen erittäin ylpeä edistyksestämme tuoda kvanttiturvallisuustoiminnallisuus myös ratkaisujemme suurkonepuolelle", sanoo SSH:n toimitusjohtaja tohtori Teemu Tunkelo. "Suurkoneet ovat äärimmäisen tärkeitä tietojen käsittelyssä useimmissa suurissa organisaatioissa. Koska suurkoneet ovat kriittisessä asemassa tietoinfrastruktuurissamme, ne edellyttävät korkeamman tason tietoturvaa kuin tavalliset palvelimet, ja me SSH:lla olemme iloisia voidessamme tarjota tämän tason", Tunkelo päättää.

Kvanttiturvallinen suurtietokonepäivitys on tarkoitus julkaista joulukuussa 2022. Voit pyytää demoa tai tarjousta tuotteesta jo nyt ottamalla yhteyttä SSH:n tiimiin tai vierailemalla verkkosivuillamme.

Lue lisää: Quantum Safe Cryptography (QSC) Security Solutions | SSH

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, SSH

puh. +358 40 5499605, sähköposti teemu.tunkelo@ssh.com

Jussi Rautio, Tectian tuotepäällikkö, SSH

sähköposti jussi.rautio@ssh.com

Jakelu:

Media

www.ssh.com

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.