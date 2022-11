English French Dutch

S&P bevestigt de ‘A+’ ratings van Ageas met stabiele outlook

S&P Global Ratings bevestigde zijn ‘A+’ long-term insurer financial strength en issuer credit ratings voor Ageas SA/NV en zijn core dochtervennootschappen AG Insurance en Ageas Insurance Limited.

S&P heeft daarnaast ook de ratings van de uitstaande schuldinstrumenten van Ageas en AG Insurance bevestigd. De outlook voor Ageas SA/NV, AG Insurance en Ageas Insurance Ltd is stabiel.

De bevestiging van de rating geeft aan dat de inkomstengeneratie en kapitalisatie van Ageas sinds begin 2022 veerkrachtig zijn gebleken tegen marktturbulentie en stijgende inflatie.

