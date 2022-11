COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 novembre 2022

Valeo annonce le résultat de son émission obligataire indexée sur un objectif de développement durable pour un montant de 750 millions d’euros à échéance mai 2027

Le 22 novembre 2022, Valeo a procédé au placement de 750 millions d'euros, à échéance 28 mai 2027, de nouvelles obligations indexées sur un objectif de développement durable.

Cette émission a permis de placer 750 millions d’euros d’obligations de maturité 4,5 ans avec un coupon de 5.375%. Mizuho et Natixis ont agi comme Coordinateurs Globaux et Crédit Agricole CIB, CIC, Citibank, Mizuho, MUFG et Natixis ont agi comme Teneurs de Livre de cette transaction. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l’entreprise.

Les obligations indexées sur un objectif de développement durable à fin 2025 ont été émis dans le cadre du Green and Sustainability-Linked Financing Framework établi en juillet 2021.

Valeo s'engage à la neutralité carbone en 2050. Les émissions de Valeo baisseront de 45% par rapport à 2019, dès 2030, avec un objectif intermédiaire de réduction de ses émissions à 37,95 MtCO2eq à fin 2025, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits.

Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies favorisant une mobilité décarbonée, en particulier ses solutions permettant l'électrification des véhicules, domaine dans lequel le Groupe est aujourd'hui leader mondial.

