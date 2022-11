Der KI-gestützte Second-Hand-Einkaufsassistent Faircado sammelt 500.000 Euro, um E-Commerce in Re-Commerce umzuwandeln

English German

Faircado verfügt über 4 Millionen Produkte von 35 Partnern, darunter eBay, Rebuy, BackMarket und Sellpy, und zielt auf einen 4,5 Billionen Dollar schweren Markt innerhalb der Kreislaufwirtschaft ab.

BERLIN, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Faircado, ein Berliner Startup, das die erste KI-gestützte Second-Hand-Einkaufshilfe anbietet, gab heute bekannt, dass es in einer Pre-Seed-Runde 500.000 Euro von BackBone Ventures, Earlybird, Peak Capital, Atomico, 4P Capital und anderen sammeln konnte. Die Mittel werden sowohl für die weitere Produktentwicklung und das Marketing, als auch für die Erschließung neuer Partnerschaften in Europa verwendet.



Faircado ist eine Secondhand-Alternative zu Amazon, die als Browser-Erweiterung funktioniert und Kunden die Secondhand-Alternativen zu Artikeln zeigt, die sie online kaufen. Faircado ist die einzige Browsererweiterung auf dem Markt, die alle Secondhand-Angebote in ihrem Katalog zentralisiert und die Preise für gebrauchte Artikel in verschiedenen Kategorien vergleicht, darunter Elektronik und Bücher. Faircado wird nach der Installation der kostenlosen Erweiterung in einem Browser aktiviert. Wenn ein Nutzer auf dem Marktplatz nach einem Artikel sucht, zeigt Faircado alle Secondhand-Angebote an und verbindet den Nutzer mit dem Wiederverkaufsladen.

"Der Second-Hand-Markt hat in Europa innerhalb eines Jahres 50% neue Käufer gewonnen . Faircado erspart stundenlanges Suchen auf verschiedenen Wiederverkaufsseiten und vereinfacht den Kaufprozess von Secondhand-Artikeln. In einigen Monaten werden wir weitere Kategorien wie Kleidung, Kindersachen, Fahrräder, Möbel, Schmuck und andere Artikel anbieten", erklärt Evolena de Wilde d'Estmael, Mitbegründerin und CEO von Faircado.

Faircado arbeitet auch mit Everwave zusammen, und für jeden Download der Erweiterung wird 1 kg Abfall aus den Gewässern der Welt gesammelt. Die Erweiterung ist derzeit mit Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge kompatibel, und die Marke wird im Jahr 2023 eine mobile App auf den Markt bringen.

"Die Kreislaufwirtschaft ist eine der wichtigsten seismischen Verschiebungen in der Art und Weise, wie die Menschen in Zukunft Güter produzieren, konsumieren und teilen werden''. Sie ist auch der einzige Weg, um zu verhindern, dass wir das Dreifache der auf unserem Planeten vorhandenen Ressourcen benötigen, um das Leben zu erhalten. Faircado setzt genau dort an, wo der Konsum sein neues Epizentrum gefunden hat: im E-Commerce. Mit überlegener Technologie und UX baut das Team um die Gründer Evolena und Ali etwas auf, das den E-Commerce zu einem Kreislaufsystem machen könnte. Es ist eine echter Game-Changer, weshalb wir investiert haben", sagt Xavier Sarras, Founding Partner bei 4P Capital.

