Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med Sparindex INDEX Bæredygtige Japan KL

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af den berørte afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med den berørte afdeling ønskes derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdeling

Orderbookcode Afdelingsnavn ISIN SPIBJAKL Sparindex INDEX Bæredygtige Japan KL DK0010297977





