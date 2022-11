Dynacor augmente son débit de traitement de minerai d'or à 500 tpd (tonnes par jour) suite à l'accroissement de capacité de son usine Veta Dorada au Pérou

English French

MONTRÉAL, 23 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor Inc. (TSX: DNG) (Dynacor ou la Société), une société industrielle internationale de traitement de minerai d'or desservant des producteurs miniers artisanaux (PMA) a annoncé aujourd'hui, l’achèvement, de l’accroissement de capacité de traitement à 500 tpj (tonnes par jour) de son usine Veta Dorada à Chala au Pérou.

Cette nouvelle augmentation de capacité de traitement de 16% suit celle de 25% réalisée mi-2021. La croissance de notre réseau de producteurs miniers artisanaux ainsi que du volume de minerai approvisionné ont contribué à la hausse du niveau d’inventaire au cours des derniers mois à plus de 9 000 tonnes de minerai à fin septembre, ce qui représentait vingt (20) jours de production à la précédente capacité de 430 tpj. Nos inventaires de minerai ont continué de croître en octobre et la direction estime que plus de 13 000 tonnes seront traitées en novembre ce qui constituerait un record mensuel.

Jean Martineau, président et chef de la direction, déclare : « Nous continuons de constater une demande croissante de la part de notre réseau de producteurs d'or PMA et nous nous attendons à ce que cela continue, grâce à l'avancée d'un plus grand nombre de producteurs artisanaux dans le processus de formalisation. Le Groupe Dynacor est prêt à répondre à cette demande croissante avec Veta Dorada, l'une des plus grandes usines de traitement de minerai de PMA du Pérou ».

Le total des investissements pour l’agrandissement en 2022 s'est élevé à environ 0,8 million de dollars et dans des zones tels que le concassage, le broyage, la désorption, le laboratoire et le transport.

L'usine Veta Dorada a augmenté régulièrement sa production quotidienne au cours des dernières années, permettant à Dynacor, par l’entremise de sa filiale péruvienne, de devenir le neuvième exportateur d'or au Pérou au cours des neuf premiers mois de 2022.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

