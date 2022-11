Spar Nord ændrer i direktionen

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 46







Bankdirektør Lars Møller har efter 38 års ansættelse i Spar Nord Bank, heraf 22 år i bankens direktion, meddelt bestyrelsen, at han ønsker at gå på pension, og der er dags dato indgået en aftale om, at Lars Møller stopper som bankdirektør den 30. april 2023.

Bestyrelsen har samtidig besluttet, at bankens nuværende risikodirektør Carsten Levring Jakobsen pr. 1. april 2023 ansættes som ny bankdirektør og medlem af bankens direktion. Carsten Levring Jakobsen, der er 52 år, er uddannet cand.oceon og har været ansat i banken siden 2005 og varetaget opgaver som økonomichef, risikoansvarlig og siden 2019 som risikodirektør.

Pr. samme dato er Nana Lottrup Nørgaard udnævnt til ny risikodirektør i Spar Nord Bank. Nana Lottrup Nørgaard er 35 år og uddannet cand.scient.oceon og har været ansat i Spar Nord siden 2018 og de seneste 3 år som afdelingsdirektør i bankens risikostyringsfunktion.

Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen udtrykker stor anerkendelse af Lars Møllers betydelige og engagerede indsats i bankens udvikling over de seneste 22 år fra nordjysk regional bank til en landsdækkende SIFI-bank. Samtidig glæder han sig over, at banken igen formår at løse generationsskiftet med kvalificerede interne kandidater.





For yderligere information kontakt venligst bestyrelsesformand Kjeld Johannesen på tlf. 40191555.





Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef





Vedhæftet fil