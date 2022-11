English French

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 septembre 2022

Bernin (Grenoble), France, le 23 novembre 2022 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 septembre 2022.

Le rapport financier semestriel 2022-2023 peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers - Tous les rapports – 2022-2023, accessible ici.

Une traduction anglaise à titre informatif peut être consultée sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Company - Investors - Financial Reports - All Financial Reports –2022-2023, accessible ici.

###

À propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes."

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Pièce jointe