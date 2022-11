Manutan : Exercice 2021/2022 : Un chiffre d’affaires en progression et une hausse des résultats pour le Groupe

English French

Avis financier du 23 novembre 2022

Exercice 2021/2022 :

Un chiffre d’affaires en progression et une hausse des résultats pour le Groupe





En millions d’euros







2021/2022







2020/2021







Variation



Chiffre d’affaires 906,5 819,9 +10,6% Résultat opérationnel courant 65,3 59,3 +10,2% Résultat opérationnel 66,6 59,2 +12,4% Résultat net 50,8 42,3 +20,2%

Une dynamique de croissance qui s’est poursuivie sur l’ensemble de l’exercice

Durant l’exercice 2021/2022, le chiffre d’affaires du Groupe Manutan s’établit à 906,5 millions d’euros contre 819,9 millions d’euros l’exercice précédent, soit une hausse de +10,6% (+9,8% à change et jours constants, avec un effet de change de +0,6% et un effet jours de +0,2%). Cette croissance est portée par la division Entreprises, en croissance dans toutes les zones géographiques. L’activité de la division Collectivités reste quant à elle, stable par rapport à l’exercice dernier.

Une rentabilité opérationnelle en hausse de 12,4%

La rentabilité opérationnelle du Groupe s’établit à 7.3% contre 7.2% pour l’exercice précédent. Ce résultat s’explique principalement par :

La hausse de l’activité sur l’exercice;

La maitrise de l’évolution du taux de marge commerciale dans un contexte inflationniste, qui s’établit à 37,3% contre 36,9% pour l’exercice précédent ;

La gestion efficiente des charges d’exploitation dont le taux s’établit à 30,1% du chiffre d’affaires, malgré l’augmentation des dépenses engagées dans le web et dans la plateforme technologique pour soutenir le développement ;

Des éléments non courants favorables (+1,2M€ sur la période contre -0,1M€ sur l’exercice 2020/2021), en raison d’une reprise de provision sur un actif immobilier.

Un résultat net en hausse de +20,2%

Il s’établit à 5,6% du chiffre d’affaires contre 5,2% l’exercice précédent. La progression du résultat net intègre:

L’amélioration du résultat financier grâce notamment à l’évolution des taux de change et des instruments de couverture mis en place ;

Un taux effectif d’impôt de 24,4% du résultat avant impôt, lié à la baisse de l’impôt sur les sociétés en France.

Dividendes

Au regard des résultats enregistrés et de la situation économique, le versement d’un dividende par action de 1,80 euro (soit un montant total de dividendes de 13,7 millions d’euros pour les 7 600 229 actions émises (hors actions propres)) sera proposé à l’Assemblée Générale de la société appelée à se tenir en mars 2023 sur l’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2022.

Une situation financière robuste

Le Groupe conserve une structure financière et un niveau de trésorerie qui lui permettent de financer son activité et ses investissements dans le contexte économique actuel. Le Groupe dispose ainsi d’une trésorerie de 110 millions d’euros et son endettement financier (incluant l’impact de l’application de la norme IFRS16 sur les dettes locatives) représente 5,1% du total du bilan au 30 septembre 2022.

Perspectives sur l’exercice 2022/2023

Face au contexte inflationniste et toujours incertain, limitant la visibilité sur l’exercice à venir, le Groupe poursuivra sa stratégie de développement en protégeant sa rentabilité. Cette stratégie passera notamment par l’extension de l’offre de produits et services responsables, ainsi que par le renforcement du modèle économique hybride alliant le digital, l’approche client omnicanale personnalisée et l’agilité opérationnelle, qui sont nécessaires dans le contexte économique actuel.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures, grâce à un modèle qui allie les forces du digital à une ambition humaine.

Son offre de produits et de services tout en un permet à ses clients -entreprises, collectivités et artisans- de fonctionner au quotidien efficacement et durablement, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 27 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 906 millions d’euros en 2021/22. Manutan France a obtenu la labellisation Best Workplaces 2022 et 9 autres filiales du Groupe sont certifiées Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www . m anutan . co m

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022/2023 prévue le 18 janvier 2023 (après clôture du marché).

