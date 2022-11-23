全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 SolarEdge Technologies, Inc. 投資者在對 SEDG 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

紐約, Nov. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 8 月 6 日至 2022 年 10 月 19 日（包括首尾兩日）期間（下文簡稱「集體訴訟期」）購買 SolarEdge Technologies, Inc.（NASDAQ: SEDG) 證券的人士，首席原告代表的重要截止日期爲 2023 年 1 月 3 日。

這意味著什麼：如果您在集體訴訟期間購買了 SolarEdge 證券，您可能有權獲得賠償，並通過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 SolarEdge 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9565 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 1 月 3 日前向法院提出申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

爲何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客户的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地爲投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選爲排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已爲投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便爲投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選爲「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導的陳述及／或未披露：(1) 用於開發 SolarEdge 產品的功率優化器、逆變器及其組件的設計可能源自並盜用 Ampt LLC（下文簡稱「Ampt」）的設計；(2) Ampt 控告 SolarEdge 盜用 Ampt 的專利技術；(3) SolarEdge 盜用與公司功率優化器和逆變器設計開發相關的某些專利的指控存在證據支援；(4) 因此，SolarEdge 面臨監管和/或法院訴訟的威脅，這可能會導致禁止進口、營銷和銷售其功率優化器和逆變器，包括包含此類產品的太陽能係統；(5) 這反過來嚴重威脅到 SolarEdge 在美國利用其包含功率優化器和逆變器的太陽能係統獲利並產生收入的能力；(6) 銷售功率優化器和逆變器產生的某些收入可能基於 SolarEdge 的非法活動，包括 Ampt 對專利設計的盜用。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

如欲加入 SolarEdge 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9565 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作爲集體訴訟的成員但不主動參與訴訟，後者目前無需採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否爲原告代表無關。

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