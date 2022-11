Kering - Communiqué - Alessandro Michele quitte la direction créative de Gucci

English French

ALESSANDRO MICHELE QUITTE LA DIRECTION CRÉATIVE DE GUCCI

23 novembre 2022 - Gucci annonce aujourd’hui le départ de son Directeur de la Création Alessandro Michele. A la tête de la création de la Maison depuis le 21 janvier 2015, Alessandro Michele a grandement contribué à faire de Gucci ce qu’elle est aujourd’hui en lui apportant sa créativité révolutionnaire tout en restant fidèle à ses codes bien connus.

Marco Bizzarri, Président et CEO de Gucci, a déclaré : « J’ai eu la chance de rencontrer Alessandro fin 2014. Depuis, nous avons eu le plaisir de travailler étroitement ensemble alors que Gucci traçait la voie de son succès ces huit dernières années. Je tiens à le remercier pour ses vingt ans d’engagement chez Gucci, ainsi que pour sa vision, son dévouement, et son amour inconditionnel pour cette Maison exceptionnelle en tant que Directeur de la Création. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Le chemin parcouru ensemble par Gucci et Alessandro ces dernières années est unique, et restera comme un moment extraordinaire dans l’histoire de la Maison. Je suis reconnaissant à Alessandro de s’être investi de manière aussi personnelle dans cette aventure. Sa passion, son imagination, sa fantaisie et sa culture ont contribué à remettre Gucci sur le devant de la scène, où se trouve sa place. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours créatif. »

Alessandro Michele a déclaré : « Il y a des moments où les chemins se séparent en raison des perspectives différentes que chacun de nous peut avoir. Aujourd’hui se termine pour moi un voyage extraordinaire qui a duré plus de vingt ans, dans une entreprise à laquelle j’ai infatigablement consacré mon amour et ma passion créative. Durant cette longue période, Gucci a été ma maison, ma famille d’adoption. A cette famille élargie, à toutes les personnes qui en ont pris soin et l’ont soutenue, j’adresse mes remerciements les plus sincères, et je les embrasse du plus profond de mon cœur. A leurs côtés j’ai désiré, rêvé, imaginé. Sans eux rien de tout ce que j’ai construit n’aurait été possible. A eux j’adresse donc mes souhaits les plus sincères : puissiez-vous continuer à vous nourrir de vos rêves, matière délicate et impalpable qui rend la vie digne d’être vécue. Puissiez-vous continuer à vous nourrir d’imaginaires poétiques et inclusifs, en restant fidèles à vos valeurs. Puissiez-vous toujours vivre de vos passions, poussés par le vent de la liberté. »

Le studio de création de Gucci continuera à assurer la responsabilité créative de la Maison jusqu’à ce qu’une nouvelle organisation soit annoncée.



À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

À propos de Gucci



Fondée à Florence, en Italie, en 1921, Gucci est l’une des plus grandes marques de luxe au monde. À la suite du centenaire de la Maison, Gucci avance dans les cent prochaines années en continuant de redéfinir le luxe, tout en célébrant la créativité, le savoir-faire artisanal italien et l’innovation que la marque place au cœur de ses valeurs.

Gucci fait partie du groupe mondial de luxe Kering, qui gère le développement de plusieurs Maisons célèbres dans le domaine de la mode, de la maroquinerie, de la bijouterie et des lunettes.

Apprenez-en plus à propos de Gucci sur www.gucci.com.

Contacts

Presse

Kering

Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Gucci

Claudio Monteverde +39 348 29 05 202 claudio.monteverde@gucci.com

Analystes/investisseurs

Kering

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

