Communiqué : Orange signe avec 27 banques le refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros, qui intègre désormais des critères de performance durable

Paris, le 23 novembre 2022

Orange signe avec 27 banques le refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros, qui intègre désormais des critères de performance durable



Orange a signé ce jour avec 27 banques internationales un crédit renouvelable syndiqué multidevises de 6 milliards d’euros indexé sur des indicateurs environnementaux et sociaux, afin de refinancer par anticipation son crédit syndiqué arrivant à échéance en décembre 2023.

Ce refinancement durable illustre les engagements du Groupe en termes de responsabilité sociale et environnementale, avec une indexation de la marge à l’atteinte d’objectifs relatifs aux émissions de CO2 (Scopes 1 & 2, Scope 3) en ligne avec l’objectif d’Orange d’être Net Zéro Carbone en 2040, ainsi qu’à la mixité professionnelle.

Commentant cette annonce, Ramon Fernandez, Directeur Financier du Groupe, a déclaré :

« Ce refinancement s’inscrit dans le cadre de la gestion prudente de la liquidité du Groupe et l’importante sursouscription de la transaction témoigne du fort soutien dont bénéficie Orange de la part de ses partenaires bancaires. A travers cette opération indexée à des indicateurs de performance durable, nous réaffirmons les engagements forts d’Orange en faveur de l’environnement et de la société qui sont au cœur de sa Raison d’être, et notre volonté de lier nos financements à ces engagements ».

Le nouveau crédit de maturité initiale novembre 2027 comporte deux options d’extension d’un an supplémentaire chacune, options exerçables par Orange et sujettes à l’approbation des banques.

Ce refinancement s’effectue à des conditions attractives avec une marge initiale de 25 points de base par an. L’ajustement maximal lié aux objectifs de performance durable conduira à une décote ou une prime de 2,25 points de base.

Pour cette opération, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a agi en tant que Coordinateur RSE et Agent de la Facilité. Bank of America et Natixis ont agi en tant qu’Agent de la Documentation et Coordinateurs. La facilité a été consentie par 27 grands établissements financiers, parmi lesquels l’ensemble des banques du précédent crédit syndiqué, ainsi que trois nouvelles banques internationales afin de refléter les évolutions de l’activité d’Orange.

