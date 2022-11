Han‘s Robot bringt neue automatisierte Lichtbogenschweißroboter für höhere Effizienz auf den Markt

French German

SHENZHEN, China, Nov. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Han‘s Robot, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kollaborativer Roboter, hat kürzlich ein neues automatisiertes Lichtbogenschweißsystem vorgestellt, das die Genauigkeit, Effizienz und Stabilität des Schweißens verbessert.



Die Betreiber von Schweißanlagen sind in der Regel mit hohen Kosten für den Einsatz herkömmlicher Industrieroboter, hohen Lernkosten für die Schweißer und hohen Anforderungen an die Fähigkeiten der Schweißer konfrontiert. Daher sind herkömmliche Industrieroboter und manuelles Schweißen zwei Optionen, die den spezifischen Anforderungen vieler Szenarien oft nicht gerecht werden.

Dank der starken Mensch-Roboter-Integration und der gegenseitigen Unterstützung können die automatisierten Lichtbogenschweißroboter von Han‘s Robot in flexiblen Kleinserien- und Mehrsorten-Produktionslinien eingesetzt werden. Mit einfachem Anlernen, extrem hoher Sicherheit und flexiblem Einsatz ist der kollaborative Schweißroboter von Han die perfekte Lösung für zwei große Herausforderungen in der Industrie: den Mangel an qualifizierten Schweißern und den steigenden Kostendruck.

Das automatisierte Lichtbogenschweißverfahren von Han‘s Robot verwendet Kohlendioxid und Argongas, um eine höhere Schweißstabilität, qualitativ hochwertige Schweißnähte und einen flexiblen Einsatz zu gewährleisten und so die größten Herausforderungen vieler Betreiber in der Schweißindustrie zu lösen, darunter den Mangel an qualifizierten Schweißern und den steigenden Kostendruck. Die Lösungen von Han‘s Robot garantieren eine wiederholbare Positioniergenauigkeit (bis zu ± 0,02 mm) und bieten langfristig eine ununterbrochene Schweißqualität. Lichtbogenschweißroboter von Han‘s Robot eignen sich besonders für die Metallverarbeitung, die Automobilindustrie, den Schiffbau, die Küchengeräte- und die Badindustrie.

Als weltweit führender Anbieter von kollaborativen Robotern und Automatisierungslösungen hat Han‘s Robot mehr als 100 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln und mehr als 500 globale Spitzentalente aus 25 Ländern und Regionen angezogen. Das F&E-Kernteam des Unternehmens verfügt über mehr als 10 Jahre Industrieerfahrung und beherrscht die Kerntechnologien intelligenter Roboter. Mit seinem intelligenten Wahrnehmungssystem, der Null-Code-Programmierung und dem schlupffreien Stromausfall bringt der automatisierte Lichtbogenschweißroboter von Han Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen in die Praxis und führt die Schweißindustrie in eine neue Ära der Automatisierung.

Über Han‘s Robot

Han‘s Robot ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich der Entwicklung, Förderung und Anwendung intelligenter Roboter in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Logistik, Dienstleistungen usw. widmet.

