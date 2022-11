Han's Robot lance de nouveaux robots de soudage à l'arc automatisé pour une plus grande efficacité

French German

SHENZHEN, Chine, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Han's Robot, un leader mondial dans le domaine des robots collaboratifs, a récemment lancé un nouveau système de soudage à l'arc automatisé qui améliore la précision, l'efficacité et la stabilité du soudage.



Les opérateurs du secteur du soudage sont généralement confrontés aux coûts de déploiement élevés des robots industriels traditionnels, à des coûts d'apprentissage importants pour les soudeurs et à de hautes exigences en ce qui concerne les capacités de ces derniers. Par conséquent, les robots industriels traditionnels et le soudage manuel sont deux options qui ne parviennent pas à répondre aux besoins spécifiques de nombreux scénarios.

En tirant parti d'une intégration humain-robot et d'un soutien mutuel solides, les robots de soudage à l'arc automatisé de Han's Robot peuvent être appliqués à des lignes de production flexibles à petits lots et multi-variétés. Associant un apprentissage facile, une sécurité extrêmement élevée et un déploiement flexible, le robot de soudage collaboratif de Han crée la solution idéale à deux défis majeurs de l'industrie : le manque de soudeurs qualifiés et la pression croissante des coûts.

Le processus automatisé de soudage à l'arc de Han's Robot utilise du dioxyde de carbone et de l'argon pour assurer une meilleure stabilité du soudage, des soudures de haute qualité et un déploiement flexible afin de résoudre les principaux défis de nombreux opérateurs de l'industrie du soudage, notamment le manque de soudeurs qualifiés et la pression accrue des coûts. Les solutions de Han's Robot peuvent garantir une précision de positionnement répétable (jusqu'à ± 0,02 mm) et fournir un soudage ininterrompu à long terme de haute qualité. Les robots de soudage à l'arc de Han's Robot sont particulièrement adaptés aux secteurs du traitement des métaux, de l'automobile, de la construction navale, des ustensiles de cuisine et des salles de bain.

En tant que plus grand fournisseur mondial de solutions d'automatisation et de robots collaboratifs, Han's Robot a attiré plus de 100 millions de dollars de financement et plus de 500 talents mondiaux de premier plan de 25 pays et régions. L'équipe de R&D fondamentale de la société compte plus de 10 ans d'expérience industrielle et a appris à maîtriser les principales technologies des robots intelligents. Avec son système de perception intelligent, sa programmation zero-code et sa protection contre les erreurs en cas de panne de courant, le robot de soudage à l'arc automatisé de Han permet de réaliser des économies tout en gagnant en efficacité dans la pratique, tout en dirigeant l'industrie du soudage vers une nouvelle ère d'automatisation.

À propos de Han's Robot

Han's Robot est une entreprise nationale de haute technologie qui se consacre au développement, à la promotion et à l'application de robots intelligents dans l'industrie, la santé, la logistique, les services, etc.

