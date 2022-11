Les Ulis, le 24 novembre 2022





Découvrez RAPTOR CONTROL, le nouveau dinosaure ludique de Lexibook® !

Dinosaure à l’approche ? Même pas peur ! Prenez les commandes du nouveau RAPTOR CONTROL télécommandé de Lexibook !

Après avoir étendu sa gamme d’animaux radiocommandés, Lexibook innove et lance un dinosaure ultra réaliste. Avec ses nombreux effets sonores et lumineux, ce dinosaure fera vivre de folles aventures aux enfants et aux passionnés de l’âge préhistorique !

Un concentré de technologie unique !

Interactif et réaliste, il effectue des mouvements articulés, on le croirait sorti tout droit de l’ancien temps !

Sa télécommande, intuitive au design fossilisé, dispose d’une haute fréquence de 2.4 GHz qui permet à son utilisateur de vivre une véritable expérience sensorielle et immersive.

Un dinosaure réaliste pour un contrôle immersif !

Ce bipède se déplace d’une manière si agile et fluide qu’il pourrait se fondre dans son univers d’origine, le tout avec une longue autonomie pour l’emporter partout avec soi ! Ses bruits de rugissement et ses nombreux effets lumineux LED, le rendent plus vrai que nature !

Ludique, il fera ressortir la passion, parfois même insoupçonnée, des enfants pour l’archéologie tout en leur donnant le goût de l’aventure !

RAPTOR CONTROL est le compagnon préhistorique idéal pour explorer le monde !

Découvrez la vidéo YouTube : (106) Un dinosaure radiocommandé ultra réaliste ! – DINO01 - Lexibook - YouTube

DINO01 est dès à présent disponible dans l’ensemble de la distribution, au PVPC de 69.99€TTC.

Un petit plus sur Lexibook®:

Lexibook®, leader européen des produits électroniques de loisirs sous licenses pour enfants, est propriétaire aujourd’hui de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech®, Crosslander®, etc. Grâce à ses licences fortes et internationales ainsi qu’à ses produits à forte valeur ajoutée, le groupe ne cesse de s’accroître. Ce succès s’explique également par une politique d’innovation qui permet de développer leur gamme de produits à l’international. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

© Lexibook

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

