CGG Remporte une Extension Pluriannuelle de son Centre d'Imagerie Dédié pour Brunei Shell Petroleum

Paris, France – le 24 novembre 2022

CGG annonce l’extension pluriannuelle de son centre d’imagerie dédié pour Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) dans leur siège social à Seria, Brunei.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : « Le renouvellement de ce centre dédié s'appuie sur six années d'excellence technique et démontre la confiance de BSP dans notre équipe d'imagerie et notre technologie de haut de gamme. Nous nous réjouissons de cette opportunité de renforcer notre étroite collaboration technologique avec BSP pour appuyer leurs futurs succès industriels. »

Au cours des six dernières années, CGG a imagé avec succès dans le centre de BSP, les données sismiques acquises à terre, en mer, en zones de transition et en fond de mer (OBC et OBN à haute densité). Les experts de CGG continueront à mettre en œuvre leurs derniers algorithmes propriétaires, tels que Time-lag FWI, Q-FWI, least-squares migration et l'imagerie de faible profondeur, pour répondre aux enjeux géologiques spécifiques de cette région et notamment la présence de nuages de gaz dans la proche surface, de chenaux, de silts chargés de gaz et de structures faillées complexes autour des champs découverts.

