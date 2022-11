Huhtamäki laajentaa paperipakkauskapasiteettiaan tehtaallaan Nulesissa, Espanjassa

English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.11.2022 KLO 12.00

Osana yleistä sitoumustaan tukea asiakkaidensa kasvavaa paperipohjaisten pakkausten kysyntää, Huhtamäki on tänään avannut laajennusosan tuotantolaitokseensa Nulesissa. Tammikuussa 2023 tuotannon aloittava laajennusosa on 20 miljoonan euron investointi ja kaksinkertaistaa tehtaan kapasiteetin. Investointiin sisältyy 2,2 miljoonan euron avustus Conselleria de Hacienda y Modelo Economicolta (Valencian itsehallintoalue).

Huhtamäki, keskeinen maailmanlaajuinen kestävien pakkausratkaisujen valmistaja, otti tänään käyttöön laajennusosan nykyiseen paperipohjaisten pakkausten tuotantolaitokseen Nulesissa, Espanjassa. Tämä viimeisin investointi heijastaa uusiutuvien ja kierrätettävien paperipohjaisten pakkausten kasvavaa kysyntää jäykkien muovien korvaamiseksi. Nulesin tehdas on Huhtamäen globaali osaamiskeskus, joka kehittää innovatiivisia ja kestäviä pakkausratkaisuja asiakkailleen ympäri Eurooppaa.

Laajennusosa on kooltaan 12 500n neliömetriä ja se on rakennettu maailmanlaajuisesti tunnustettujen BREEAM1-kestävyysstandardien mukaisesti. Tämä on linjassa Huhtamäen vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, joihin lukeutuu esimerkiksi tavoite siirtyä 100 % uusiutuvaan sähköön. Tavoite uusiutuvaan sähköön siirtymisestä on toteutumassa joulukuussa 2021 allekirjoitetun virtuaalisen sähkönostosopimuksen seurauksena, joka kattaa noin 80 % Huhtamäen nykyisestä sähkönkäytöstä Euroopassa. Edistyksellisen LVI-järjestelmän ansiosta, joka pitää sisällään ilmanlaadun, lämpötilan ja kosteuden säädön, laitos täyttää myös työntekijöidensä korkeat lämpömukavuusstandardit.

"Investointimme tähän uuteen edistyneeseen valmistuskapasiteettiin, joka sijaitsee nykyisen Nulesin huippuyksikkömme vieressä, vahvistaa sitoumuksemme työskennellä sekä nykyisten että uusien asiakkaidemme kanssa kestävien paperipohjaisten pakkausratkaisujen toimittamiseksi. Olemme tehneet lujasti töitä varmistaaksemme, että laajennettu laitos on itsessään kestävä ja täyttää korkeimmat BREEAM-kestävyysstandardit", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

"Tätä investointia, joka luo noin 130 uutta työpaikkaa, kun se on täysimääräisesti toiminnassa, on tukenut Valencian itsehallintoalue 2,2 miljoonan euron kehitysrahoituksella. Investointimme nojaa olemassa olevaan teknologiseen asiantuntemukseemme ja parantaa entisestään innovatiivisten ja kestävien paperipohjaisten pakkausten valmistuskapasiteettiamme Euroopassa ja tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden korvata jäykät muovipakkaukset kuluttajien kysynnän ohjaamana. Kehotamme edelleen EU:n päättäjiä tukemaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaa ja kannustaa innovaatioihin ja kestäviin pakkausratkaisuihin", sanoo Huhtamäen Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin johtaja Eric Le Lay.

Aiemmin tänä vuonna Huhtamäki ilmoitti, että sen tehdas Alfissa, Saksassa, on siirtymässä muovista sileävalettuihin kuitutuotteisiin vastatakseen muovittomien vaihtoehtojen kasvavaan kysyntään elintarvikepakkauksissa. Kun huipputekninen automatisoitu valmistuslaitos on täysin toiminnassa, sillä on kyky valmistaa jopa 3,5 miljardia kuitutuotetta vuodessa. Investointi tuo ensimmäistä kertaa tämän mittaluokan tuotantokapasiteetin Eurooppaan.

(1) BREEAM - BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on maailman pitkäaikaisin vakiintunut menetelmä rakennusten kestävyyden arvioimiseksi, luokittelemiseksi ja sertifioimiseksi. Nulesin odotetaan saavan virallisen BREEAM "Very Good" -sertifikaatin vuoden 2023 ensimmäisellä kvaraalilla, kun Nulesin laajennusosa on toiminnassa.





Lisätietoja:

Media: Richard Ali, viestintäjohtaja p. +44 7387 261412, media@huhtamaki.com

Sijoittajat: Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, p. +358 10 686 7058





Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 114 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat yli 19 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.