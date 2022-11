Enfoui-Bec rejoint VALGO Canada pour accélérer sa stratégie de croissance sur les prochaines années

English French

Les dirigeants d’Enfoui-Bec ont décidé de s‘adosser* à un partenaire de premier plan pour franchir un nouveau cap et se positionner comme une référence incontournable en matière de revalorisation des déchets traditionnellement destinés à l’enfouissement. Ce partenariat industriel permettra au nouvel ensemble de s’inscrire pleinement dans le prolongement des orientations gouvernementales canadiennes qui visent à limiter le recours à l’enfouissement des déchets.

L’adossement à VALGO Canada a notamment été motivé par différents points structurants tels que le partage de valeurs communes et l’expertise avérée de VALGO en matière de revalorisation de déchets. Enfoui-Bec accédera donc à de nouveaux moyens et savoir-faire et pourra mener à bien ses opérations en modernisant ses pratiques sur son site de Bécancour (secteur Saint-Grégoire).

« Nous sommes très heureux d’officialiser ce rapprochement avec VALGO Canada. Leur expertise reconnue en matière de traitement et de valorisation des déchets nous permettra d’initier une nouvelle étape dans notre développement, d’offrir de belles perspectives à nos 65 collaborateurs et de lancer un nouveau de plan de recrutement pour étoffer nos équipes », mentionne Louis-Marc Bourgouin, Président d’Enfoui-Bec.

« Nous sommes fiers d’officialiser ce rapprochement avec la société Enfoui-Bec. Nous allons lui permettre de développer son offre et pourrons également nous appuyer sur son expertise pour mener à bien certains de nos projets. Nous partageons les mêmes valeurs familiales, éthiques et environnementales », explique François Bouché, Président de VALGO Canada.

*Précision sur la nature de l’opération : VALGO Canada devient actionnaire majoritaire de l’entreprise Enfoui-Bec et de sa filiale Gestion 3 LB. Le reste des parts demeure la propriété de Louis-Marc Bourgouin et de Josianne Lemay qui par ailleurs conservent une place de premier plan au sein du comité de direction de l’entreprise.