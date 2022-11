Investissements importants dans les meilleurs talents de la recherche sur la SLA

TORONTO, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la SLA et la Fondation Brain Canada contribuent aux découvertes et aux traitements innovants de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) en finançant de nouvelles recherches prometteuses. Ensemble, elles investissent un total de 390 000 $ pour financer trois bourses doctorales et une bourse postdoctorale. Ces projets s'appuieront sur les connaissances actuelles des processus biologiques qui conduisent à l'apparition et à la progression de la SLA et exploreront de nouvelles cibles thérapeutiques et une éventuelle stratégie de traitement de la SLA.



« Pour faire avancer la recherche sur la SLA il faut soutenir les chercheurs les plus brillants qui constitueront un élément clé des laboratoires visant à améliorer la vie des personnes et des familles vivant avec la SLA », a déclaré le Dr David Taylor, vice-président de la recherche et des partenariats stratégiques de la Société canadienne de la SLA. « Bien qu'il existe toujours plus de chercheurs que ce que nous sommes en mesure de soutenir dans chaque cycle de subvention, le programme de recherche de la Société canadienne de la SLA s'engage à financer des projets et des personnes qui font preuve d'un potentiel exceptionnel, et nous faisons tout ce que nous pouvons avec le soutien généreux de nos donateurs et partenaires ».



« La Fondation Brain Canada vise à favoriser une réserve solide de talents en recherche en soutenant les stagiaires et les chercheurs à poursuivre de nouvelles avenues de recherche », déclare la Dre Viviane Poupon, présidente et cheffe de direction de la Fondation Brain Canada. « Le concours de bourse pour stagiaire 2022 contribue à attirer, retenir et diversifier les talents de classe mondiale dans la recherche canadienne sur le cerveau, permettant ainsi d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour tous ».

À ce jour, le partenariat entre la Société canadienne de la SLA et la Fondation Brain Canada a permis d'investir plus de 24 millions de dollars dans un large éventail de projets de recherche qui ont contribué à faire avancer l'étude de la maladie.



Depuis 2005, la Société canadienne de la SLA a accordé des subventions à des étudiants en doctorat et à des boursiers postdoctoraux qui ont apporté une contribution importante à des laboratoires de tout le Canada, afin que des chercheurs talentueux puissent aborder des questions clés pour mieux comprendre cette maladie implacable. Ces bourses assurent la stabilité du financement des laboratoires en soutenant les salaires des stagiaires.



Le financement des bourses doctorales et postdoctorales suit un processus compétitif d'évaluation par les pairs, dans lequel les experts de la SLA prennent en compte le mérite du candidat, la qualité du projet et le potentiel de faire avancer la recherche sur la SLA.



Résumé des bourses doctorales 2022



Est-ce que l’étiquette récemment découverte sur la TDP-43 a un rôle important dans la SLA? Lucia Meng Qi Liao, étudiante en doctorat dans le laboratoire du Dr Dale Martin à University of Waterloo, a reçu 75 000 $

Comment les gènes liés à la SLA contribuent-ils à la perte de la formation normale des granules de stress? Charlotte Manser, étudiante en doctorat dans le laboratoire du Dr Derrick Gibbing à l'Université d'Ottawa, a reçu 75 000 $



Comment la fonction ARNt contribue-t-elle aux processus pathologiques de la SLA? Donovan McDonald, étudiant en doctorat dans le laboratoire du Dr Martin Duennwald à Western University, a reçu 75 000 $

Résumé de la bourse postdoctorale 2022



La reprogrammation neuronale pourrait-elle constituer une stratégie potentielle de traitement de la SLA? Le Dr Hussein Ghazale, boursier postdoctoral dans le laboratoire de la Dre Carol Schuurmans au Sunnybrook Research Institute, a reçu 165 000 $

Le financement de la bourse postdoctorale 2022 a été rendu possible par la Fondation Vincent Bourque, qui a généreusement versé 82 500 $ à la Société canadienne de la SLA, somme égalée par la Fondation Brain Canada par l'entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC).



Le FCRC est un accord novateur entre le gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, qui accroît le soutien des Canadiens à la recherche sur le cerveau et élargit l'espace philanthropique pour la financer afin d'obtenir un impact optimal. À ce jour, Santé Canada a investi plus de 145 millions de dollars dans la recherche sur le cerveau par l'entremise du FCRC, somme égalée par la Fondation Brain Canada et ses donateurs et partenaires.

À propos de la Société canadienne de la SLA et de son programme de recherche

La Société canadienne de la SLA s'efforce de changer la vie des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, une maladie implacable et actuellement terminale.



Ancrés et informés dans la communauté canadienne de la SLA, nous répondons au besoin urgent non satisfait de traitements qui changent la vie en investissant dans des recherches de haute qualité qui alimenteront la découverte scientifique et en engageant l'industrie, en soutenant une capacité clinique accrue et en plaidant pour un accès à des traitements équitables, abordables et rapides à des thérapies éprouvées.



En répondant à un énorme besoin de connaissances, de sensibilisation et d'éducation actuelles et crédibles sur la SLA, nous donnons aux Canadiens atteints de SLA des moyens de s'orienter dans les réalités actuelles de la SLA, d'être des consommateurs informés sur la SLA, et de plaider efficacement en faveur du changement.



Par l'entremise de son programme de recherche, la Société canadienne de la SLA finance des bourses de recherche examinées par les pairs, favorise la collaboration et le développement de nouveaux moyens au sein de la communauté de chercheurs et de cliniciens de la SLA au Canada, et finance de nouveaux domaines de recherche dans lesquels la Société est bien positionnée pour avoir un impact. En tant que seule source nationale de financement dédiée à la recherche sur la SLA au Canada, le programme de recherche de la Société canadienne de la SLA vise à accélérer l'impact de la recherche en fournissant un financement aux projets les plus prometteurs sur la SLA qui se concentrent à traduire les découvertes scientifiques en traitements contre la SLA. Nous sommes reconnaissants du soutien de nos donateurs et des contributions des sociétés provinciales de la SLA par le biais de la Marche pour vaincre la SLA.



À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada est un organisme sans but lucratif national qui encourage et soutient l’excellence et l’innovation en recherche en contribuant à changer les paradigmes de la connaissance acquise sur le cerveau au Canada. Elle joue un rôle fédérateur unique et inestimable à l'échelle nationale pour la communauté de la recherche sur le cerveau. Elle rassemble des gens, des laboratoires et des plateformes de partout au pays, de même que des établissements, des organismes et des secteurs afin de promouvoir l'innovation et de favoriser l'interconnexion du système de la recherche sur le cerveau. Le travail de la Fondation Brain Canada permet au Canada d'exceller et d'accroître grandement sa contribution aux efforts mondiaux visant à comprendre le cerveau et les troubles cérébraux. Aidez-nous à financer l'excellence au quotidien, braincanada.ca.

À propos de la Fondation Vincent Bourque

Vincent à été diagnostiqué avec SLA en 2015. Il savait que la SLA n'était pas une maladie incurable, mais une maladie sous-financée. Avec son épouse, Isabelle Lessard, et de nombreux amis, il a créé une Fondation pour aider les familles vivant avec la SLA et pour soutenir la recherche afin de l'éradiquer. Il est décédé en 2018, mais son héritage pour la communauté SLA est immensurable. La Fondation Vincent Bourque a récolté plus de 1 200 000 $ depuis 2018, a accordé cinq bourses de recherche à des chercheurs vedettes dédiés à la SLA, et a distribué plus de 250 000 $ pour aider les familles. La Fondation Vincent Bourque est fière de travailler avec la Société canadienne de la SLA et la Fondation Brain Canada pour un avenir sans SLA.

Visitez https://als.ca/fr/ pour plus d'information.

Pour plus de renseignements



