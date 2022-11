Analyse par l’IFIC des avantages des conseils financiers

English French

TORONTO, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd’hui son rapport sur les conseils financiers au Canada. La publication donne une vue d’ensemble des conseils au Canada et de ce qu’ils signifient pour les investisseurs, et présente une recherche démontrant la valeur quantitative des conseils.



« Il existe un nombre croissant de recherches au Canada et partout dans le monde qui soulignent la valeur mesurable des conseils offerts aux investisseurs, a affirmé Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. Les conseils financiers à long terme favorisent un comportement d’épargne plus rigoureux et renforcent la résilience des investisseurs pour les aider à résister aux chocs et à accroître leur patrimoine au fil du temps. »

Le rapport traite des sujets suivants : une vue d’ensemble des conseils; les conseils et les petits investisseurs; la confiance et la satisfaction à l’égard des conseils; la valeur des recherches sur les conseils au Canada et partout dans le monde; les avantages économiques des conseils; et l’avenir des conseils.

Les placements des particuliers au Canada, qui comprennent les fonds communs de placement, les comptes gérés et les valeurs mobilières, représentent un patrimoine financier de plus de 4,7 billions de dollars détenu par 16,5 millions de ménages. De ce nombre, environ 71 % sont conseillés.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l’intégrité du secteur des fonds d’investissement, de favoriser la confiance du public à l’égard des fonds d’investissement et de permettre aux investisseurs d’obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

