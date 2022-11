COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: LA COURSE DE MOTO LA PLUS ÉPIQUE AU MONDE EST DE RETOUR AVEC TT ISLE OF MAN – RIDE ON THE EDGE 3

English French

LA COURSE DE MOTO LA PLUS ÉPIQUE AU MONDE EST DE RETOUR

AVEC TT ISLE OF MAN – RIDE ON THE EDGE 3





Lesquin, le 24 novembre 2022 – À l’occasion de la Milan Games Week, RaceWard Studio, label racing de NACON Studio Milan, dévoile son prochain jeu de simulation de sport mécanique : TT Isle of Man – Ride on the Edge 3. Développé par les vétérans du studio ayant de nombreux jeux de moto à leur actif, TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 propose de faire vivre aux joueurs, manette en main, les sensations de la course la plus dangereuse au monde.

Le TT Isle of Man se déroule sur un tracé de 60 km où les pilotes et leurs motos surpuissantes prennent tous les risques pour remporter le Graal : le titre de champion du "TT Isle of Man". TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 inclut le contenu officiel du TT 2022 (équipes, motos et tracés) pour offrir une expérience authentique et unique. Grâce à la puissance du KT Engine ainsi qu’à leur longue expérience (déjà mise à profit pour RiMS Racing), RaceWard Studio retranscrit la tension et la passion de cette course mythique. Le réalisme de la série TT Isle of Man – Ride on the Edge est tel que plusieurs pilotes professionnels se sont entrainés sur les précédents opus pour se préparer à la compétition officielle !

TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 propose 32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques, près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport ainsi qu’une physique améliorée. La gestion des virages et des freinages demandera plus de précision que jamais, et les améliorations des motos donneront aux joueurs les outils nécessaires à la réalisation des meilleures performances.

Une nouvelle approche « Open Roads » fait son apparition et tient une place centrale dans TT Isle of Man – Ride on the Edge 3. Les pilotes peuvent se déplacer librement sur 200km de routes de l’île de Man à la recherche de points d’intérêts et de défis à accomplir, parmi lesquels des compétitions en ligne et des événements hebdomadaires et mensuels.

« Après les bons retours reçus sur RiMS Racing, nous sommes ravis de mettre toute notre expertise au service de cette course incroyable », déclare Marco Ponte, CEO et Directeur Créatif de RaceWard Studio Milan. « Pour une équipe de développeurs passionnés de 2 roues, créer le jeu officiel qui met en scène cette course mythique pour les motards du monde entier est une grande fierté »

TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM en mai 2023.

---

Découvrez tous les jeux et accessoires NACON : nacongaming.com

Contacts presse :

NACON – Hama Doucouré, hdoucoure@nacon.fr

À propos de N ACON :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

À propos de Raceward Studio :

RaceWard Studio are an Italian video game developer, creating state-of-the-art racing games. Driven on principles of ensuring excellence and developing a highly rewarding professional environment, the studio boasts mastery of leading-edge technology, fused together with a team of veterans which combine experience, skills and passion. RaceWard Studio is a division of Nacon Studio Milan, that also works on a new project from the Terminator franchise. Nacon Studio Milan is now one of the largest videogame companies in Italy and it continues to expand. https://www.racewardstudio.com

Pièce jointe