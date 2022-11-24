OLO 重要截止日期通知：業界領先的投資者顧問法律事務所 ROSEN 鼓勵 Olo Inc. 投資者在 OLO 證券集體訴訟的重要截止日期 11 月 28 日前尋求法律意見

紐約, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在2021 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 11 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Olo Inc. (NYSE: OLO) 證券的人士注意，首席原告代表的重要截止日期爲 2022 年 11 月 28 日。



影響性：如果您在集體訴訟期間購買了 Olo 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 Olo 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8131 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告代表，請務必於 2022 年 11 月 28 日前向法院提出申請。首席原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類法律事務所實際上並不處理證券集體訴訟業務，而僅充當中間人，將客戶介紹給真正提起訴訟的法律事務所，或與真正提起訴訟的法律事務所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性描述和/或未披露如下事項：(1) Subway 將結束其與 Olo 的合約；(2) 因被告失去 Subway 業務，Olo 的關鍵業務指標 – 活躍位置 – 無法像被告聲稱的那樣繼續增長；以及 (3) 因上述事由，被告構成就 Olo 的業務、營運和前景做出了虛假和/或誤導性和/或缺乏合理依據的陳述。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

如欲加入 Olo 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8131 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師爲您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作爲缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告代表無關。

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