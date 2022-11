Tusk Innovation anuncia un nuevo «combo» de productos

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDRES, Nov. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ) es una empresa fundada en 2012 como sociedad de gestión de capital en el Reino Unido y Kuala Lumpur que cuenta con oficinas en todo el mundo. Actualmente, es un empresa líder de soluciones eléctricas que se centra en la producción para usuarios de equipos de minería, energía solar y adaptadores, y anuncia su nuevo combo de productos. La línea de productos es principalmente para fines eléctricos. Cualquier producto de minería que se compre viene con un panel solar, para reducir el consumo de energía. Ver productos aquí https://tusklimited.com/products

Tusk Innovation, una de las principales empresas de soluciones eléctricas, ha anunciado descuentos del 30 % en su combo de equipos de minería, que combina un panel solar con un minero de bitcoins. Tras su reciente transición de los materiales policristalinos a los fotovoltaicos, Tusk Inc. ha probado a lo largo del tiempo la eficacia de la combinación de sus productos solares con los mineros de criptomonedas, demostrando ser la opción idónea. Los inversores de Tusk Inc. ahora pueden minar sus monedas fácilmente, sin interrupciones, con menos riesgos y el máximo beneficio.



La semana pasada, el director de operaciones, John Walls, reveló que se trata de una medida para reducir la cantidad de electricidad que se utiliza cuando los clientes minan criptodivisas. Según Walls: «la información que circula pone de manifiesto que la cantidad de electricidad que necesitan los mineros puede ser demasiado grande, por lo que obtuvimos una opción viable».



Beneficios de la minería

Aunque montar granjas de minería de criptomonedas es admirable y muy rentable para muchas personas, se especula que pueden incurrir en costes importantes, sobre todo en cuanto al uso de electricidad. Tusk Inc. ha creado una solución duradera, al ofrecerle un panel solar que no está conectado a sus facturas de electricidad y un dispositivo de minería de bitcoin que puede realizar dos tareas de minería. Puede simplemente minar sus monedas y no inquietarse por la volatilidad del mercado, a la vez que se despreocupa del consumo de energía.



Tusk Inc. se distingue de los demás porque los clientes pueden obtener servicios de desarrollo de carteras de criptomonedas, así como unidades de procesamiento gráfico de la empresa, que cuenta con oficinas en tres continentes. También tiene una amplia experiencia en el desarrollo de cadenas de bloques y soluciones de minería de bitcoins, entre otras áreas.



Acerca de Tusk

Constituida en 2012 por un equipo de expertos en gestión, al que posteriormente se unió un equipo de expertos en tecnología, Tusk Inc. es actualmente uno de los principales proveedores de soluciones eléctricas. También destacan por su capacidad para gestionar el riesgo de forma eficaz, ya que llevan más de una década en el negocio de la gestión de riesgos. Además, gracias a varios avances tecnológicos, han incorporado operaciones menos arriesgadas al sistema de gestión de riesgos, una de las cuales es la minería de criptomonedas, que utiliza materiales fotovoltaicos.

John Walls

Director de relaciones públicas

john@tusklimited.com

(+44)7451214344

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b9f1b17-0a1a-4dce-bab8-8ffb601ccfac