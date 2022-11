Tusk Innovation Umumkan Penawaran 'Kombo' Produk Terbarunya

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ) merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 sebagai perusahaan manajemen modal di Inggris dan Kuala Lumpur dengan kantor yang tersebar di seluruh dunia. Kini Tusk Inc. yang merupakan salah satu perusahaan solusi kelistrikan terkemuka dengan fokus pada pembuatan peralatan tambang, produk tenaga surya, dan adaptor bagi pengguna mengumumkan penawaran kombo untuk produk terbarunya. Lini produk terutama untuk keperluan listrik. Alat penambang yang dibeli dilengkapi dengan panel surya, untuk mengurangi konsumsi listrik. Lihat berbagai produk di sini https://tusklimited.com/products

Sebagai salah satu perusahaan solusi kelistrikan terbaik, Tusk Innovation telah mengumumkan diskon 30% pada penawaran kombo peralatan tambang, yang menggabungkan panel surya dengan alat penambang bitcoin. Dengan beralihnya mereka baru-baru ini dari bahan polikristalin ke fotovoltaik, Tusk inc. telah sekian lama menguji efisiensi kombinasi produk tenaga surya mereka dengan alat penambang mata uang kripto, dan telah terbukti paling efektif. Para investor Tusk Inc. kini dapat menambang koin mereka dengan tenang tanpa gangguan, risiko yang lebih sedikit, dan laba maksimum.



Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan listrik saat klien menambang mata uang kripto, sebagaimana diungkapkan oleh COO, John Walls, minggu lalu. Menurut Walls, "Beberapa laporan membuktikan bahwa jumlah listrik yang diperlukan alat penambang mungkin terlalu besar untuk ditangani, karena itulah kami menyediakan opsi yang dapat diterima."



Keuntungan Penambangan

Meskipun mengagumkan dan sangat menguntungkan bagi banyak orang mungkin untuk mendirikan perusahaan penambangan mata uang kripto, terdapat spekulasi yang beredar luas bahwa penambangan ini juga menelan biaya yang sangat besar, terutama dari segi penggunaan listrik. Dengan menyediakan Panel Surya, yang tidak terhubung dengan tagihan listrik Anda dan perangkat penambangan bictoin yang dapat menjalankan dua tugas penambangan, Tusk Inc. telah menciptakan solusi jangka panjang. Anda tinggal menambang koin kripto tanpa memusingkan volatilitas pasar serta konsumsi listrik.



Tusk Inc. yang memiliki kantor di tiga benua berbeda dari perusahaan lainnya karena pelanggan bisa mendapatkan layanan pengembangan dompet kripto serta unit pemrosesan grafis dari perusahaan ini. Perusahaan ini juga sangat berpengalaman di bidang pengembangan Blockchain, solusi penambangan bitcoin, dan bidang lainnya.



Tentang Tusk

Tusk yang didirikan pada tahun 2012 oleh tim pakar manajemen dan kemudian menggandeng tim pakar teknologi, kini menjadi salah satu penyedia solusi kelistrikan terkemuka. Mereka juga piawai dalam mengelola risiko secara efektif karena telah menekuni bisnis manajemen risiko selama lebih dari satu dekade. Dan melalui beberapa kemajuan dalam teknologi, mereka telah memasukkan usaha yang kurang berisiko ke dalam sistem Manajemen Risiko, yang salah satunya adalah penambangan mata uang kripto, dengan menggunakan bahan fotovoltaik.

John Walls

PR Manager

john@tusklimited.com

(+44)7451214344

Foto yang disertakan pada pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b9f1b17-0a1a-4dce-bab8-8ffb601ccfac