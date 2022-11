Tusk Innovation ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "แบบผสานรวม"

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ลอนดอน, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ) บริษัทซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2012 เพื่อเป็นบริษัทจัดการเงินทุนในสหราชอาณาจักรและกัวลาลัมเปอร์ โดยมีสำนักงานอยู่ทั่วโลกและปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านโซลูชันไฟฟ้าที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์การขุดสกุลเงินดิจิทัล พลังงานแสงอาทิตย์ และอะแดปเตอร์นั้น ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการผสานรวมการทำงาน สายผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางไฟฟ้า สำหรับนักขุดบิตคอยน์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงาน ดูผลิตภัณฑ์ที่นี่ https://tusklimited.com/products

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสุดยอดบริษัทโซลูชันไฟฟ้า Tusk Innovation ได้ประกาศส่วนลด 30% สำหรับชุดอุปกรณ์การขุดเหรียญที่ผสานรวมแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับเครื่องขุดบิตคอยน์ เมื่อเร็วๆ นี้ Tusk Inc. ได้เปลี่ยนจากวัสดุโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline) ไปเป็นโฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic) และได้ทดสอบประสิทธิภาพของการผสมผสานผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัล และได้พิสูจน์แล้วว่าการผสมผสานนี้ทำให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ขณะนี้นักลงทุน Tusk Inc. สามารถขุดเหรียญของตนได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีการหยุดชะงัก จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าและทำกำไรได้สูงสุด



นี่คือความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าขณะที่ลูกค้าขุดสกุลเงินดิจิทัล และ John Walls ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดเผยเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากคำกล่าวของ Walls ที่ว่า "รายงานต่าง ๆ ที่เผยแพร่ไปทั่วนั้นทำให้เห็นได้ชัดว่า ปริมาณไฟฟ้าที่นักขุดเหรียญต้องใช้นั้นอาจมากเกินที่จะจัดการได้ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีตัวเลือกที่สมเหตุสมผล"



กำไรจากการขุดเหรียญ

แม้ว่าการทำฟาร์มขุดสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและทำกำไรได้สูงสำหรับหลายคน แต่ก็เป็นที่ทราบกันแพร่หลายในเรื่องการเก็งกำไรว่า นักขุดเหล่านั้นอาจมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้ไฟฟ้า การให้บริการแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับค่าไฟฟ้าของคุณและอุปกรณ์การขุดบิตคอยน์ที่สามารถทำงานโดยขุดสองเหรียญพร้อมกันได้นั้น ทำให้ Tusk Inc. สร้างโซลูชันที่ใช้งานได้ยาวนาน คุณสามารถขุดเหรียญได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด พร้อมกับไม่ต้องสนใจการใช้พลังงานอีกด้วย



Tusk Inc. ได้สร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยทำให้ลูกค้าได้รับบริการพัฒนากระเป๋าเงินคริปโตและได้รับหน่วยประมวลผลกราฟิกจากบริษัท ซึ่งมีสำนักงานต่าง ๆ อยู่ในสามทวีป บริษัทแห่งนี้ยังมีประสบการณ์มากมายในด้านการพัฒนาบล็อกเชน (Blockchain) และโซลูชันการขุดบิตคอยน์นอกเหนือจากด้านอื่น ๆ อีกด้วย



เกี่ยวกับ Tusk

Tusk Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ แล้วต่อมาก็ได้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาร่วมงานด้วย และขณะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันไฟฟ้าชั้นนำ ผู้นำรายนี้ยังภาคภูมิใจในความสามารถในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากอยู่ในธุรกิจด้านการจัดการความเสี่ยงมาเป็นเวลานานกว่าทศวรรษแล้ว และจากความก้าวหน้าหลายอย่างในเทคโนโลยี พวกเขาจึงได้รวมกิจการร่วมทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเข้ากับระบบการจัดการความเสี่ยง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการขุดสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้วัสดุโฟโตวอลเทอิก

John Walls

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

john@tusklimited.com

(+44)7451214344

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b9f1b17-0a1a-4dce-bab8-8ffb601ccfac