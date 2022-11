Tusk Innovation 宣布推出新产品“组合”

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

伦敦, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ) 是一家于 2012 年在英国和吉隆坡作为资本管理公司启动的公司。作为一家当下处于领先地位的电气解决方案公司,它在全球设有办事处,专注于为采矿设备、太阳能和适配器用户生产产品,现宣布推出 k 系列新产品组合。 本产品系列主打电气用途。 无论购买哪一款挖矿机,它都配有太阳能电池板来减少电力消耗。 在此查看产品 https://tusklimited.com/products

作为一家顶尖电气解决方案公司,Tusk innovation 宣布针对其采矿设备组合推出 30% 的折扣。该组合将太阳能电池板与比特币挖矿机结合在一起。 随着他们近期从多晶材料转向光伏材料,Tusk Inc. 对于自家太阳能产品与加密货币挖矿机结合所产生的效率进行了一段时间的测试。事实证明,他们的效率堪称最高。 如今,Tusk Inc. 的投资者可以轻松地挖掘硬币而不会出现中断,风险更小,利润最大。



这是为了减少客户挖掘加密货币时所用电量而花费的心思。上周,首席运营官 John Walls 披露了这一点。 Walls 表示:“各地的报告表明,挖矿机需要的电量可能太多,让人根本无法承受,因此我们取得了一个合理化方案。”



挖矿利润

许多人建立了加密货币挖矿场,他们常常令人生羡,盈利颇丰,但人们普遍猜测,这些挖矿场或许成本极高,尤其是在电力使用方面。 Tusk Inc. 为您提供不花一分钱电费的太阳能电池板,以及可执行双重挖掘任务的比特币挖掘设备,从而营造了一个持久的解决方案。 您只需挖掘硬币,而不必担心市场波动,同时也可以忽略电力消耗。



Tusk Inc. 的与众不同之处在于:这家在三大洲均设有办事处的公司可以为客户提供加密钱包开发服务以及图形处理单元。 它在区块链开发和比特币挖掘解决方案等领域也拥有丰富的经验。



关于 Tusk

Tusk Inc. 目前是一家处于领先地位的电气解决方案提供商,由一个管理专家团队创立于 2012 年,后来吸纳了一个技术专家团队。 不仅如此,他们从事风险管理业务已逾十年,享有傲人的有效管理风险的能力。 他们在技术进步方面成果颇丰,现已将风险较小的投资活动纳入风险管理体系中,其中之一便是将光伏材料用于加密货币挖掘。

John Walls

PR 经理

john@tusklimited.com

(+44)7451214344

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b9f1b17-0a1a-4dce-bab8-8ffb601ccfac