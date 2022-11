Tusk Innovation 發佈新產品組合

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

倫敦, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ) 是一間資本管理公司,於 2012 年在英國和吉隆坡成立,在世界各地設有辦事處。目前,該公司是電氣解決方案的頂尖企業之一,專注於為用戶生產挖礦設備、太陽能和配接器,並發佈新產品組合。 該產品系列主要用於電氣用途。 發售的所有挖礦機均備有太陽能板,以減少功耗。 請在此處查看產品 https://tusklimited.com/products

Tusk Innovation 作為電氣解決方案的頂級企業之一,宣布其挖礦設備組合現提供七折折扣優惠,該組合包括一塊太陽能版與一台比特幣挖礦機。 Tusk inc. 最近從多晶材料轉向光伏材料,經過一段時間,對其太陽能產品與加密貨幣挖礦機結合的效率進行了測試,事實證明這是最有效的組合。 Tusk inc. 的投資者現在可以輕鬆持續開採加密貨幣,降低風險並獲得最大利潤。



營運總裁 John Walls 上週透露,這是為了減少客戶開採加密貨幣的用電量。 Walls 聲稱:「坊間各種報導表明,挖礦機所需電量可能太大,對用戶造成困難,所以我們研發出這個合理方案。」



挖礦利潤

雖然對許多人來說,建立加密貨幣礦場足以令人艷羨且帶來豐厚利潤,但大家普遍猜測,這種做法可能會產生高額成本,尤其是用電量。 透過無需支付電費的太陽能板和可以執行雙重挖礦任務的比特幣挖礦裝置,Tusk Inc. 開創了持久的解決方案。 你可以輕鬆開採加密貨幣而無需擔心市場波動和能耗。



Tusk Inc. 與眾不同之處在於,客戶可以從該公司獲得加密錢包開發服務以及圖形處理單元,且該公司在三大洲設有辦事處。 公司在區塊鏈開發和比特幣挖礦解決方案等領域亦擁有豐富經驗。



關於 Tusk

Tusk Inc. 由管理專家團隊於 2012 年成立,此後還吸納了科技專家團隊,現已成為電氣解決方案的頂尖供應商之一。 團隊從事風險管理業務已有十多年,所以他們還以自己有效管理風險的能力而傲視同儕。 他們結合若干項先進的科技成果,將風險較低的開創性項目納入風險管理系統,其中之一是使用光伏材料的加密貨幣挖礦活動。

John Walls

公共關係經理

john@tusklimited.com

(+44)7451214344

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b9f1b17-0a1a-4dce-bab8-8ffb601ccfac