eStruxture remporte le prix Most Admired™ Corporate Cultures en 2022

MONTRÉAL, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de centres de données, est ravi d'annoncer que l'entreprise a été sélectionnée comme lauréate du prix Most Admired™ Corporate Cultures par Waterstone Human Capital. Le programme national de prix récompense chaque année les meilleures organisations canadiennes pour leurs cultures qui améliorent la performance et maintiennent un avantage concurrentiel.



« Chez eStruxture, nous nous engageons à promouvoir une culture axée sur les personnes et nous nous efforçons de veiller à ce que nos employés apprécient de venir travailler tous les jours et qu'ils trouvent un sens et un but à ce qu'ils font. Je crois sincèrement que c'est cet engagement profond à défendre une culture d'entreprise positive qui a conduit à notre succès remarquable au fil des ans, » a déclaré Todd Coleman, fondateur et PDG d'eStruxture. « Nos employés sont le cœur de notre entreprise, et je tiens à remercier chacun d'entre eux de contribuer à notre culture gagnante et de soutenir le plan de croissance ambitieux de notre entreprise. »

Lorsque Todd a fondé eStruxture en 2017, l'entreprise a été bâtie avec trois principes fondamentaux à l'esprit : la diversité, la durabilité et l'orientation client. L'objectif de Todd était de créer une entreprise qui valorise les différences, les employés qui proviennent de divers horizons et apportent de nouvelles perspectives et expériences.

« Chez Waterstone, nous croyons que la culture d'entreprise est le moteur de la performance et qu'il s'agit du plus grand atout de votre organisation, » déclare Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du programme Canada’s Most Admired™. « Les lauréats 2022 démontrent que mettre la culture au centre de votre stratégie stimule la croissance et accélère les performances. Ils élaborent activement des cultures de haute performance qui génèrent des résultats extraordinaires et servent d'inspiration pour les autres qui veulent faire de même. »

À propos de Waterstone Human Capital

Chez Waterstone Human Capital, nous incitons les organisations à créer des cultures de haute performance. Nous sommes une société de conseil en gestion du capital humain spécialisée dans la recherche de cadres, la mesure et l'évaluation culturelles, ainsi que la formation et le développement du leadership. Nous avons aidé avec succès des centaines d'organisations à forte croissance et à l'esprit entrepreneurial à travers l'Amérique du Nord à recruter, mesurer et former pour s'adapter. Waterstone est également le fondateur des programmes Canada’s Most Admired™ Corporate Cultures et Canada’s Most Admired™ CEO. Ces programmes nationaux récompensent chaque année les meilleures organisations et PDG canadiens de leur catégorie, pour avoir favorisé des cultures qui améliorent le rendement et aident à maintenir un avantage concurrentiel.

Pour plus d'informations, veuillez visiter waterstonehc.com ou canadasmostadmired.com

À propos d'eStruxture

eStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des emplacements à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Nos solutions sont conçues pour vous offrir plus : plus d'emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour évoluer rapidement en réponse aux changements imprévisibles des processus d’affaires.

Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 200 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre support client, y compris des opérateurs, des fournisseurs de cloud, du contenu multimédia, des services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients partout au Canada dans ses installations indépendantes des opérateurs et du cloud.

Pour plus d'informations, visitez www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

