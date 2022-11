English French

La sécurité financière des personnes âgées a d'importantes implications du point de vue de la politique sociale et publique et l'ACARR propose une série de recommandations pour assurer le bien-être financier après la retraite.



TORONTO, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite du livre blanc sur le décaissement publié par l'ACARR en 2017, l’ACARR a déterminé ce qu'il reste à aborder afin de fournir aux retraités canadiens un ensemble d'outils complet qu'ils peuvent personnaliser pour créer une sécurité financière à leur retraite. À cette fin, l'ACARR a publié son nouveau livre blanc : « Décaissement 2.0 : Conversion de l'épargne-retraite en revenu viager – Outil pour aider les Canadiens à cerner leurs besoins en matière de revenu de retraite ».

L'ACARR a identifié des mesures qui permettraient de faire progresser de façon significative le bien-être financier des retraités, dont les suivantes :

Créer un tableau de bord brossant un portrait clair et complet de toutes les sources de revenu de retraite : Les Canadiens qui sont à la retraite ou qui s’en approchent ont besoin d’un outil complet qui leur présente une consolidation de leurs sources de revenu de retraite de façon simple et compréhensible. L’ACARR recommande la création d’un tableau de bord de la retraite canadien, à partir des renseignements personnels disponibles auprès du gouvernement fédéral et de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Fournir aux participants à un RAC des directives réglementaires dans des outils informatiques de modélisation du revenu de retraite : L’ACARR recommande que les organismes de réglementations du Canada publient des lignes directrices aux promoteurs et aux fournisseurs de Régimes d’accumulation de capital (RAC) et de mettre à la disposition de leurs participants des outils de modélisation avec certains attributs de pratiques exemplaires afin de les aider à gérer le décaissement du RAC et de permettre aux participants à un RAC d’élaborer des plans d’investissement de revenu de retraite assortis de stratégies de placement pour chaque partie du flux de revenu.

Offrir aux Canadiens des conseils impartiaux : L’ACARR recommande que toutes les juridictions du Canada mettent en œuvre de la législation qui définisse les domaines d’exercice réglementés et les titres des professionnels qui travaillent dans le secteur de la retraite et de la planification financière; également, il devrait y avoir de la transparence en ce qui a trait à la rémunération. Effectuer des modifications législatives pour simplifier la phase de décaissement et rendre possibles des solutions de décaissement : Par exemple, permettre aux retraités participant à un régime de retraite de contributions déterminées (CD) de choisir un ensemble de règles standards communes à appliquer à tous leurs actifs dans des régimes CD; permettre le déblocage (lorsqu’il existe des dispositions de déblocage) de prestations variables; et permettre le fractionnement du revenu de retraite reçu avant l’âge de 65 ans de toutes les rentes de régime CD et des fonds provenant d’un régime de pension agréé (RPA). Fournir des directives réglementaires sur les responsabilités relatives à l’offre d’options de décaissement : L’ACARR recommande que des lignes directrices en matière de règlementation soient élaborées afin de clarifier la manière dont les promoteurs et les administrateurs peuvent gérer leurs responsabilités liées à l’offre d’options collectives de décaissement (p. ex. prestations variables, FRV/FERR collectifs, RVPV). Réactiver le RPAC comme instrument de décaissement efficace : L’ACARR est d’avis que les responsables des politiques devraient se concentrer sur l’offre aux participants à des RAC et à tous les Canadiens d’un accès facile aux RPAC ou à des instruments semblables aux fins de l’accumulation d’épargne-retraite et d’acquisition de produits à prestations variables et de RVPV.

Créer des générations actuelles et futures de retraités autonomes bénéficiant de la sécurité financière est un important objectif de la politique canadienne. L’ACARR croit que la réalisation des appels à l’action présentés ici contribuera de manière significative à la réalisation de cet objectif et se réjouit à l’avance de collaborer avec toutes les parties prenantes intéressées à faire progresser les recommandations formulées dans ce document et à améliorer le système de revenu de retraite du Canada.

L'ACARR est le principal organisme de défense des intérêts d'un système de revenu de retraite équilibré, efficace et durable au Canada. Nos membres gèrent des régimes de retraite pour des millions de participants.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :

Lorianne Weston, Gestionnaire, représentation et communications, ACARR

Lorianne.weston@acpm.com | 416-964-1260 x225 | www.acpm.com