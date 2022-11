Wolseley Canada est sélectionnée comme meilleur employeur de la région Hamilton-Niagara

English French

BURLINGTON, Ontario, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada a été choisie comme l’un des meilleurs employeurs de la région Hamilton-Niagara.



Hamilton-Niagara’s Top Employers est un concours annuel organisé par les rédacteurs en chef de Canada’s Top 100 Employers. Cette désignation spéciale reconnaît les employeurs de la région de Hamilton-Niagara, en Ontario, qui sont à la tête de leur secteur en offrant des milieux de travail exceptionnels.

Les employeurs sont évalués selon les critères suivants : (1) lieu de travail physique; (2) ambiance de travail et vie sociale; (3) avantages médicaux, financiers et familiaux; (4) vacances et congés; (5) communication avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et perfectionnement des compétences; et (8) engagement communautaire.

Les employeurs sont comparés à d’autres organisations dans leur domaine afin de déterminer qui offre les programmes les plus progressifs et avant-gardistes.

« Nous sommes ravis de cette reconnaissance », a déclaré Kim Forgues, vice-présidente, Ressources humaines, Wolseley Canada. « Nous avons apporté de nombreux changements positifs à nos offres d’avantages sociaux et de rémunération totale, mais notre personnel est notre meilleur atout. Ce prix nous aidera à recruter encore plus de talents de haut niveau dans le secteur. »

Pour voir toutes les raisons pour lesquelles Wolseley a été choisie, visitez la page du meilleur employeur de Hamilton-Niagara; vous en saurez plus sur notre rémunération totale, nos rabais pour les employés et bien d’autres raisons pour lesquelles Wolseley est un endroit où il fait bon travailler!

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (NYSE: FERG; LSE: FERG) est l’un des principaux distributeurs à valeur ajoutée d’Amérique du Nord. Elle fournit une expertise, des solutions et des produits allant de l’infrastructure, de la plomberie et des appareils ménagers au CVAC, à la protection contre l’incendie, à la fabrication, et plus encore. Pour en savoir plus sur Ferguson plc, rendez-vous au www.fergusonplc.com .

