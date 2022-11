English Finnish

Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9/2022 – Kolmannen vuosineljänneksen SaaS +29 % ja oikaistu käyttökateprosentti 5 %

7-9/2022:

Kokonaisliikevaihto kasvoi 26 % ja oli 5,3 miljoonaa euroa (4,2)

SaaS-liikevaihto kasvoi 29 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 42 %

Käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,4) ja liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3)

Oikaistu käyttökate 1 oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4)

oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4) Käyttökateprosentti oli 2 % (9 %) ja oikaistu käyttökateprosentti 1 oli 5 % (9 %)

oli 5 % (9 %) InteliWISEn integraatio eteni hyvin: InteliWISE on mukana konsernin Q3-raportoinnissa ja ensimmäinen yhteinen tuote julkistettiin Digitalize & Automate -tapahtumassa

1-9/2022:

Kokonaisliikevaihto kasvoi 22 % ja oli 15,7 miljoonaa euroa (12,9)

SaaS-liikevaihto kasvoi 26 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 37 %

Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (0,8) ja liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (0,5)

Oikaistu käyttökate 1 oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8)

oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8) Käyttökateprosentti oli 1 % (7 %) ja oikaistu käyttökateprosentti1 oli 4 % (7 %)

Ohjeistus vuodelle 2022 (muuttumaton):

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 25 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021 Liikevaihto 5 340 4 225 15 697 12 912 17 764 Käyttökate (EBITDA) 93 399 172 840 935 Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 263 399 562 840 935 Liikevoitto -194 264 -375 470 431 SaaS MRR (1000 eur) 1 165 929 1 165 929 992



1 Oikaistut luvut sisältävät 0,2 miljoonan euron oikaisun kolmannella vuosineljänneksellä ja 0,4 miljoonan euron oikaisun kaudella 1-9/2022 liittyen epäorgaaniseen toimintaan. Vertailukauden luvut eivät sisällä oikaisuja.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Kolmannella vuosineljänneksellä keskityimme markkinamyllerryksen keskellä jälleen tekemään mitä osaamme parhaiten: auttamaan ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään ja kasvattamaan Efectestä palvelunhallinnan johtavaa eurooppalaista vaihtoehtoa.

InteliWISE-yrityskauppa ja vahva orgaaninen kasvu kiihdyttivät kasvua

SaaS-liikevaihdon 29 % kasvu kolmannella neljänneksellä oli poikkeuksellisen nopeaa. Vahva orgaaninen kasvu toi siitä 25 prosenttiyksikköä ja 4 prosenttiyksikköä tuli InteliWISE-yrityskaupasta. Orgaanisen SaaS-liikevaihdon kasvua tuki Kansaneläkelaitoksen käyttöönottoprojektin eteneminen ja siihen liittyvien projektinaikaisten tuotetilausten määrän kasvu. Odotamme niiden muuttuvan tuotantokäytössä oleviksi tuotetilauksiksi ja pysyväksi MRR-liikevaihdoksi pääosin vuoden loppuun mennessä. Kokonaisliikevaihtomme kasvoi 26 % ja palveluliikevaihtomme 28 %.

Maantieteellisesti parhaita onnistumisia näimme Suomessa, Puolassa ja uusilla markkinoilla. DACH-alueella näimme joidenkin asiakkaiden osalta päätöksenteon viivästymisiä. Skandinaviassa olemme luoneet uuden kasvusuunnitelman hiljattain maajohtajana aloittaneen Henrik Åqvistin johdolla. Espanjassa aloitimme pysyvämmän läsnäolon rakentamisen ensimmäisen työntekijän siirryttyä paikan päälle.

Digitalisointia ja automaatiota Euroopan laajuisesti

Vuosittainen jo kolmatta kertaa järjestetty Digitalize & Automate -asiakastapahtumamme keräsi syyskuussa ennätysmäärän rekisteröityneitä osallistujia, yli 3000 ihmistä 50 maasta. Julkistimme tapahtumassa Efecte Chat for Service Management -tuotteen, joka on ensimmäinen yhteinen tuote InteliWISEn kanssa. Katsauskauden jälkeen olemme sopineet jo kolmesta pilottiasiakkuudesta, jotka pääsevät hyödyntämään tätä yhdistettyä live chat ja chatbot -tarjoamaamme. Julkaisimme myös uuden Efecte itsepalveluportaalin valikoituihin käyttötarkoituksiin ja uuden identiteetinhallinnan kumppanuuden Innofactorin kanssa. Kumppanuus on osa toimenpiteitä, joilla vastaamme identiteettien hallinnoinnin tuotteeseemme (Identity Governance and Administration, IGA) liittyvien asiantuntijapalveluiden kysyntään. Tämän vuoden ensimmäisten kolmen vuosineljänneksen aikana olemme saaneet jo 15 asiakasta IGA-ratkaisullemme.

Aloitimme InteliWISEn integroimisen Efecteen, ja sen myötä toivotimme heidän lahjakkaan puolalaisen tiiminsä tervetulleeksi osaksi Efecte-perhettä. Uuden yhteisen tuotteen julkistaminen vain muutamassa kuukaudessa on osoitus tiimin taidoista ja sitoutumisesta. Yrityskaupan keskeinen peruste oli ja on edelleen teknisten ja tuotteeseen liittyvien kyvykkyyksiemme vahvistaminen. Lisäksi tulemme kehittämään olemassa olevaa liiketoimintaa Efecten strategian mukaiseksi ja kiihdyttämään Efecte palvelunhallinnan myyntiä Puolassa. Aiomme käyttää Efecte-brändiä päätuotemerkkinämme Puolassa vuodesta 2023 alkaen. Katsauskauden päättymisen jälkeen saatoimme yritysostoprosessin päätökseen ja saavutimme 100 % omistusosuuden InteliWISEsta.

Jatkuvaa kasvua muuttuvassa markkinassa

Olemme optimistisia, vaikka joidenkin asiakkaiden päätöksenteko on muuttunut varovaisemmaksi ja kilpailu käynnissä olevista hankkeista on kovaa. Markkinadynamiikka vaihtelee maantieteellisesti ja toimialoittain, ja mukautumalla markkinoiden muuttuviin tarpeisiin on mahdollista saavuttaa etua. Esimerkiksi julkisen sektorin kysyntä vaikuttaa vahvalta, ja olemmekin lisänneet aktiviteettejamme sillä alueella. Kuten aiemmin suunniteltu, aloimme kolmannella vuosineljänneksellä hidastamaan rekrytointivauhtia, henkilömäärän kuitenkin edelleen kasvaen. Meillä on nyt lähes 200 hengen maailmanluokan tiimi. Olemme hyvissä asemissa jatkamaan tasapainoista kasvua ja palvelunhallinnan johtavan eurooppalaisen vaihtoehdon rakentamista ensi vuonnakin.

Muut tapahtumat

Katsauskauden lopulla yhtiöllä oli likvidejä varoja 3,4 miljoonaa euroa (6,4) ja korollista lainaa 1,7 miljoonaa euroa (0,0). InteliWISE-yrityskaupan vaikutus on näkyvissä verrattaessa vuoden takaiseen kassavarojen ja lainojen tilanteeseen.

Toistuvan liikevaihdon liukuva 12 kuukauden bruttokate oli 81 % (80 %), bruttopoistuma 1,6 % (5,0 %), nettopysyvyysaste 114 % (113 %), LTV/CAC-suhdeluku 18,8 (5,1) ja toistuvan liikevaihdon (SaaS ja ylläpito) osuus 68 % kokonaisliikevaihdosta (67 %). InteliWISEn lukuja ei ole sisällytetty näihin 12 kuukauden liukuviin metriikoihin. Aiomme konsolidoida metriikoiden raportoinnin vuodesta 2023 alkaen.

Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli tarkastelujakson päätteeksi 187 (118). Näistä 121 (99) oli Suomessa, 42 (0) Puolassa, 17 (12) Saksassa, 7 (7) Ruotsissa ja 1 (0) Espanjassa. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijöitä oli keskimäärin kolmannella vuosineljänneksellä 184 (114). Keskusorganisaatiomme Suomessa tukee asiakkaita, kumppaneita ja myyntiä kaikilla markkinoillamme ja sen työntekijämäärä sisältää myös uusista markkinoista vastaavat toimintomme.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 35 miljoonaan euroon, ylläpitää SaaS-liikevaihdon yli 20 %:n keskimääräinen kasvu ja saavuttaa kaksinumeroinen käyttökateprosentti.

Orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä tulla lopulta Euroopan suurimmaksi palvelunhallinnan toimittajaksi yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli 25 % käyttökateprosentilla.

Ohjeistus vuodelle 2022

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 25 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Seuraava tulosjulkistus

Efecte julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen 1.3.2023

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, +358 40 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Oyj, puh. +358 40 579 6210

Katsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa, Puolassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

