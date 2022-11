KlasJet nimmt Boeing 737 BBJ2 in seine exklusive Flotte auf

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, Nov. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Jahr 2021 belief sich der weltweite Markt für Geschäftsflugzeuge auf 25,87 Mrd. USD und dieser wird bis 2029 voraussichtlich 38,34 Mrd. USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,06 %. Im Jahr 2021 flogen Geschäftsflugzeuge weltweit 3,3 Millionen Mal, so viel wie noch nie in einem einzigen Jahr und 7 % mehr als der bisherige Höchststand im Jahr 2019. Die Statistik in Bezug auf Privatjets zeigt eine weltweite Flotte von 21.929 registrierten Flugzeugen.



Um das Produktportfolio von KlasJet zu erweitern, nimmt ein in der EU ansässiger Anbieter von Corporate Charter- und ACMI-Diensten eine Boeing BBJ2, MSN 32971 in seine Flottte auf. Das Flugzeug soll Mitte April 2023 den Betrieb aufnehmen und in Dubai stationiert werden. Der Generalvertreter für dieses Flugzeug wird die Niederlassung von Chapman Freeborn in Dubai, VAE, sein.

Die Boeing 737 BBJ2 ist eine großartige Ergänzung der exklusiven Privatflugzeugflotte von KlasJet, da sie auf die besonderen Bedürfnisse hochrangiger Kunden, die in kleineren Gruppen reisen, zugeschnitten ist. „Während sich unsere anderen 56- bis 68-sitzigen VIP-Jets vom Typ Boeing 737 hervorragend für größere Gruppen wie Sportmannschaften, Geschäfts- und politische Delegationen eignen, ist die B737 BBJ2 eine hervorragende Wahl für wohlhabende Familien, Regierungsvertreter, Präsidenten, königliche Familien und wichtige Geschäftsdelegationen. Derzeit befindet sich das Flugzeug im JetMS Completion-Ausstattungszentrum der Avia Solutions Group, wo die Innenausstattung des Jets komplett erneuert wird“, erklärt Rita Domkute, CEO von KlasJet.

Die Charterdienste für Geschäftsflugzeuge sind weltweit sehr gefragt, da große Gruppen mit allen Vorteilen der Geschäftsluftfahrt reisen können: flexible Flugzeiten, luxuriöser Service an Bord, spezielle Sitze und ein Preis pro Sitzplatz, der dem von Business-Class-Sitzen bei regulären Fluggesellschaften entspricht. „Wir planen, mit der neu hinzugekommenen B737 BBJ2 unsere Position auf dem schnell wachsenden Markt im Nahen Osten zu stärken, da der Jet eine perfekte Option für hochrangige Personen ist, die in der Region leben oder sie regelmäßig besuchen“, so Frau Domkute.

Das 23-sitzige Flugzeug ist ein wahrhaft exquisites Projekt mit einem geräumigen Aufenthaltsbereich, einem Schlafzimmer an Bord und einer Dusche. „Der Jet ist so konzipiert, dass er auch die anspruchsvollsten Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt. Bei der Planung wurde auf die Bequemlichkeit und den Komfort der Passagiere geachtet, das Design wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien erstellt“, erklärt die CEO von KlasJet.

Anfang dieses Jahres hat die Fluggesellschaft die ACMI-Dienstleistungsliste für Passagiere hinzugefügt und damit das ständig wachsende Angebot an Kapazitätsanbietern ihrer Muttergesellschaft Avia Solutions Group erweitert.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein Interview mit einem unserer KlasJet-Vertreter vereinbaren möchten, kontaktieren Sie bitte Vilma Vaitiekunaite unter vilma.vaitiekunaite@aviasg.com oder +37061112789

Über KlasJet

KlasJet ist ein exklusives Privat- und Firmenjet-Charterunternehmen, das als führend in der Bereitstellung von maßgeschneiderten Gruppenflügen weltweit bekannt ist. Mit einer Flotte einzigartig gestalteter Jets mit Sitz in Vilnius, Litauen, sowie Flughäfen in ganz West- und Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten bietet KlasJet Komfort, Sicherheit und Liebe zum Detail von Grund auf.

KlasJet betreibt 7 Geschäfts- und BBJ-Boeing 737 mit 23 bis 68 Sitzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ACMI-Leasingdienste für Fluggesellschaften und Reiseveranstalter auf der ganzen Welt an, die mit Flugplänen, Expansionsplänen und der Bereitstellung von Ersatzflugzeugen konfrontiert sind. Die Flotte des Unternehmens, die für ACMI-Leasingdienste zur Verfügung steht, umfasst 6 Boeing 737-800 mit einer Kapazität von jeweils 189 Passagieren.

KlasJet ist ein Familienmitglied der Avia Solutions Group, einem führenden Anbieter von End-to-End-Kapazitätslösungen für Passagier- und Frachtfluggesellschaften weltweit. Das umfangreiche Dienstleistungsangebot für seine Kunden umfasst ACMI-, Charter- und Frachtluftfahrt, Flugzeugleasing und -handel, MRO-Dienstleistungen, Beschaffung von Geschäftsflugzeugen und VIP-Fluggesellschaften, Piloten- und Besatzungsschulung, Personalbeschaffung sowie zahlreiche ergänzende Dienstleistungen, die ein breites Spektrum an damit verbundenen Tätigkeiten umfassen. Die Gruppe unterhält weltweit über 100 Niederlassungen und Produktionsstätten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.klasjet.aero und www.aviasg.com

