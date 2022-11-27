KlasJet将波音737 BBJ2纳入自家专属机队

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Vilnius, LITHUANIA

伦敦, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2021年，全球公务机市场规模为258.7亿美元，预计截至2029年将达到383.4亿美元，复合年增长率为4.06%。 2021年，全球商务机航班飞行330万次，创下单年最高纪录，较2019年的高点还要高出7%。 私人飞机统计数据显示，全球机队拥有21,929架注册飞机。 

KlasJet是一家总部位于欧盟的公司包机和ACMI服务提供商。目前，为了扩大产品组合，KlasJet机队在添置波音BBJ2, MSN 32971喷气式飞机。 该飞机定于2023年4月中旬开始运营，并将以迪拜为飞行基地。 该飞机的总销售代理是Chapman Freeborn阿联酋迪拜办事处。

由于可着力满足小团体旅行的高级客户的特定需求，KlasJet专属私人机队添置波音737 BBJ2实属绝佳选择。 “虽然我们拥有其他56-68座VIP波音737喷气式飞机，它们设计独特，非常适合运动队、商业和政治代表团等大型团体，但B737 BBJ2将成为富裕家庭、政府代表、总统、皇室成员以及重要商务代表团的绝佳选择 。 目前，该飞机位于Avia Solutions Group的竣工中心JetMS Completion，飞机内部将就地进行全面翻新，”KlasJet首席执行官Rita Domkute解释道。

全球范围内公务机包机服务需求旺盛，原因是大型团体可以享受公务航空的所有福利：灵活的飞行时间、豪华的航班服务、特制的座位以及与普通航空公司商务舱座位类似的单座价格。 她表示： “我们预期新添置的B737 BBJ2会帮助我们在快速增长的中东市场稳固地位，对于居住在该地区或定期访问该地区的高层人士，这是不二之选。”

这架23座的飞机设有宽敞的休息区、卧室和淋浴间，尽显精致豪华。 KlasJet的首席执行官表示，“这架喷气式客机旨在满足客户最复杂的需求。 设计时考虑到乘客的便利性和舒适度，飞机选用优质材料。”

今年早些时候，这家航空公司增加了乘客ACMI服务清单，为母公司Avia Solutions Group不断壮大的产能提供者阵容注入了新内容。     

如果您想了解更多信息或预约与KlasJet的代表进行访谈，请通过vilma.vaitiekunaite@aviasg.com或致电+37061112789联系Vilma Vaitiekunaite

关于KlasJet
KlasJet是一家专门从事私人和企业包机业务的公司，在提供全球定制团体航班领域属著名领导者。 KlasJet拥有一支由具有独特设计的喷气机机队，运营遍及立陶宛维尔纽斯以及西欧、东欧、非洲和中东的机场，KlasJet始终关注细节，为客户提供舒适、安全的服务。

KlasJet运营7架公司BBJ 波音 737，座位数从23 到68个不等。 KlasJet还为世界各地面临航班时刻表、扩张计划和备用飞机供应挑战的航空公司和旅游经营者提供ACMI租赁服务。 该公司拥有可提供ACMI租赁服务的机队，包括 6 架波音737-800，每架可容纳189名乘客。

KlasJet是Avia Solutions Group的家族成员，也是全球客运和货运航空公司端到端运力解决方案的领导者。 其为客户提供众多服务，包括ACMI、包机和货运航空、飞机租赁和贸易、MRO服务、商务航空和VIP航空公司采购、飞行员和机组人员培训、招聘服务以及涵盖广泛相关业务的多项补充服务。 该集团管理着全球100多个办事处和生产设施。

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