KlasJet 為其專屬機隊新增波音 737 BBJ2 飛機

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倫敦, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2021 年，全球商務飛機市場規模為 258.7 億美元，預計到 2029 年將達到 383.4 億美元，複合年均增長率為 4.06%。 2021 年，商務機航班在全球飛行了 330 萬次，創下歷史新高，相較之前於 2019 年達到的峰值高出 7%。 私人飛機的統計數據顯示，全球有 21,929 架註冊飛機。



KlasJet 的總部位於歐盟，是公司包機和 ACMI（亦稱為濕租）服務供應商。該企業日前為其機隊新增波音 BBJ2, MSN 32971 噴射機，以擴大產品組合。 該飛機將於 2023 年 4 月中旬開始投入營運，並以杜拜為基地。 相應航班機位的銷售總代理是 Chapman Freeborn 阿聯酋杜拜辦事處。

波音 737 BBJ2 針對小型高級團體旅客的特定需求而設計，將會為 KlasJet 專屬私人飛機機隊錦上添花。 KlasJet 行政總裁 Rita Domkute 表示：「我們還有其他 56-68 座位的 VIP 波音 737 噴射機，其獨特設計非常適合大型團體，例如體育隊伍、商務和政界代表團。而 B737 BBJ2 則是富裕家庭、政府代表、總統、皇室成員和重要商務代表團的絕佳選擇 。 目前，該客機正在 Avia Solutions Group 旗下的整裝中心 JetMS Completion 進行內部的全面翻新。」

商務機公司包機服務在世界各地都有大量需求，因為大型團體可以享受商務航空的所有好處：靈活的飛行時間、奢華的機上服務、特別的座位，及與普通航空公司商務客位類似的單座位價格。 她分享道：「這架新增的 B737 BBJ2 噴射機是居住或定期訪問該地區的高端人士之理想選擇，我們預期可以藉此鞏固本公司在快速增長的中東市場的地位。」

這架 23 座位的飛機經過精心打造，設有寬敞的休憩區、機上睡房和淋浴間。 KlasJet 的行政總裁續補充道：「此噴射機專為滿足我們客戶最尖端的需求而設計， 團隊充分考慮到乘客的便利和舒適，並採用優質材料打造。」

今年較早時候，該航空公司新增了客運 ACMI 服務列表，讓其母公司 Avia Solutions Group 不斷壯大的容量供應商陣容如虎添翼。

如欲了解更多資訊，或想安排時間與 KlasJet 的代表面談，請透過 vilma.vaitiekunaite@aviasg.com 或 +37061112789 與 Vilma Vaitiekunaite 聯絡

關於 KlasJet

KlasJet 是一間提供專屬私人航班和商務機包機服務的頂尖公司，在全球團體定制航班領域享有盛譽。 KlasJet 總部位於立陶宛維爾紐斯，擁有設計獨特的噴射機機隊，在西歐和東歐、非洲和中東的機場營運航班，自成立以來一直為客戶提供舒適、安全和細緻的服務。

KlasJet 營運 7 架商務機和 BBJ 波音 737，載客量從 23 至 68 個座位不等。 鑒於全球其他航空公司和旅行社普遍面臨航班時間表、擴展計劃和備用飛機供應的各種挑戰，該公司還為他們提供 ACMI 租賃服務。 公司可用於 ACMI 租賃服務的機隊包括 6 架波音 737-800，每架可搭載 189 名乘客。

KlasJet 為 Avia Solutions Group 旗下公司，該集團在全球客運和貨運航班端到端容量解決方案具有領導地位。 其為客戶提供的廣泛服務組合包括 ACMI、包機和貨運航班、飛機租賃和貿易、MRO（維護、維修和營運）服務、商務航空和 VIP 航班採購、飛行員和機組人員培訓、招聘服務，以及涵蓋各種相關營運的多項延伸服務。 集團在全球管理的辦事處和生產設施超過 100 個。

欲了解更多資訊，請瀏覽： www.klasjet.aero 及 www.aviasg.com

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