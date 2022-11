Groupe Casino : Cession d’une partie de la participation dans Assaí

English French

Cession d’une partie de la participation dans Assaí

Paris, le 28 novembre 2022

Le groupe Casino annonce aujourd’hui le lancement de la cession d’une partie de sa participation dans Assaí à hauteur de 140,8 millions actions (y inclus sous forme d’ADS) représentant 10,4 % du capital d’Assaí, afin d’accélérer son désendettement. Ce nombre pourra être augmenté d’un maximum de 49,5 millions actions (y inclus sous forme d’ADS) représentant 3,7 % du capital d’Assaí.

Cette cession, qui a été approuvée par le Conseil d’administration de Casino, prendra la forme d’un placement secondaire dont l’allocation est prévue le 29 novembre et le réglement-livraison le 2 décembre, en fonction des conditions de marché.

Le syndicat bancaire mandaté pour cette transaction est composé de Itaú BBA, BTG Pactual, J.P. Morgan, Banco Bradesco, Banco Safra et Santander.

Pour plus de détails sur les modalités de l’opération, il convient de se référer au communiqué de presse diffusé par Sendas Distribuidora S.A. en date du 28 novembre 2022.

Avant tout investissement, il convient de prendre connaissance du document d’enregistrement (y inclus le preliminary prospetus supplement) et des autres documents déposés auprès de la SEC pour plus d’information relativement à l’opération.

Ce communiqué est diffusé à des fins informatives exclusivement conformément aux lois et réglements applicables, et ne constitue ni une offre de vente in la sollicitation d’une offre d’achat relativement auxvaleurs mobilières ou instruments financiers connexes qui y sont décrits, et il n’y aura aucune vente desdites valeurs mobilières ou instruments financiers connexes dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, solicitation, ou vente serait illégale préalablement à tout enregistrement ou qualification au titre des lois et règlements applicables dans cette juridiction.

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino pour diffusion le 28 novembre 2022 à 07h30, heure de Paris.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Christopher WELTON – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr



CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie Abadie - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine Allouis – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Laurent Poinsot – Tel : + 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr

Pièce jointe