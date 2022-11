AB „Klaipėdos nafta“ 2022 m. devynių mėnesių neaudituota finansinė informacija

English Lithuanian

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia devynių mėnesių, pasibaigusių 2022 m. rugsėjo 30 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

Pagrindiniai 2022 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai:

mln. Eur Grupė Bendrovė 2022 m. 1-9 mėn. 2021 m. 1-9 mėn. 2022 m. 1-9 mėn. 2021 m. 1-9 mėn. Pardavimo pajamos 56,5 46,3 54,2 44,0 EBITDA 27,2 20,3 26,2 19,3 Grynasis pelnas (nuostoliai) (29,0) (57,5) (29,7) (58,2) Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 6,3 (46,9) 5,6 (47,6)





Vadovybės komentaras:

2022 m. 9 mėn. naftos terminalų pajamos sudaro 19,2 mln. EUR ir yra 23,9% didesnės lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (15,5 mln. EUR). Per devynis 2022 m. mėnesius įtakos pajamų augimui turėjo augantis kuro suvartojimas pasaulyje, kuris per šių metų 9 mėnesius viršijo 2021 m. to paties periodo apimtis bei buvo artimas 2019 m. rodikliams. Po pandemijos sumažėję naftos perdirbimo gamyklų pajėgumai ir besikeičianti geopolitinė situacija lėmė įtemptą pasiūlos ir paklausos balansą rinkoje ir didino Europos naftos perdirbimo gamyklų produkcijos, o kartu ir KN naftos terminalo paslaugų, poreikį.

Reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 33,5 mln. EUR ir yra 6,9 mln. EUR arba 25,9% didesnės lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (26,6 mln. EUR). Pagrindinės priežastys: (1) 16,8 mln. eurų didesnės išdujinimo pajamos dėl padidėjusios paklausos ir padidinto išdujinimo tarifo nuo 0,41 EUR/MWh iki 1,19 EUR/MWh; (2) 1,1 mln. EUR pajamų pripažintų po teismo sprendimo, dėl gamtinių dujų vartotojo įsipareigojimo už ankstesnius laikotarpius (3) 0,5 mln. EUR didesnės pajamos dėl perskaičiuotų ankstesnio laikotarpio faktinių vartojimo pajėgumų; (4) 11,5 mln. EUR mažesnės pajamos iš SGD pakartotinio dujinimo paslaugos pastoviosios dalies dėl įgyvendinto SGD terminalo ilgalaikio pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelio, kai KN dalis saugumo dedamojoje nuo 2022 m. gegužės mėn. sumažinta iki 0 EUR/(MWh/parą/metus).

Pajamos iš komercinės SGD veiklos per 2022 m. 9 mėn. yra 3,8 mln. EUR ir yra 10,5% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (4,2 mln. EUR). Komercinės SGD veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SGD terminalo operavimą Açu uoste Brazilijoje, ir SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

2022 m. devynių mėnesių laikotarpiu, taip kaip ir 2021 m., Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų nuostoliai ir nuo 2020 m. sausio 1 d. 26,8 mln. eurų per metus sumažinta SGD saugumo dedamoji. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 16 TFAS „Nuoma“, pagal kurio reikalavimus Bendrovė kapitalizavo sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente.

