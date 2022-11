HIGHCO : Transactions sur actions propres du 21/11/22 au 25/11/22

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 21 au 25 novembre 2022

Paris, le 28 novembre 2022

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 21/11/2022 FR 0000054231 1 635 4,65 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 22/11/2022 FR 0000054231 1 612 4,67 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 23/11/2022 FR 0000054231 1 593 4,70 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 24/11/2022 FR 0000054231 1 639 4,68 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 25/11/2022 FR 0000054231 1 532 4,70 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-21

09:15:30 FR 0000054231 4,65 EUR 53 XPAR jAj6AjH9DU002Ka0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-21

09:32:06 FR 0000054231 4,65 EUR 100 XPAR jAj6AjH9TZ002Wm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-21

09:51:45 FR 0000054231 4,65 EUR 482 XPAR jAj6AjH9mY002oP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-21

09:55:43 FR 0000054231 4,60 EUR 8 XPAR jAj6AjH9qQ002q50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-21

13:28:40 FR 0000054231 4,65 EUR 992 XPAR jAj6AjHDAW009Di0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-22

08:02:44 FR 0000054231 4,65 EUR 612 XPAR jAj6AjHUYe0011T0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-22

09:06:00 FR 0000054231 4,69 EUR 500 XPAR jAj6AjHVXs0021c0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-22

11:16:52 FR 0000054231 4,65 EUR 140 XPAR jAj6AjHXaU0034m0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-22

15:28:30 FR 0000054231 4,69 EUR 95 XPAR jAj6AjHbW10052R0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-22

15:28:30 FR 0000054231 4,69 EUR 120 XPAR jAj6AjHbW10052b0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-22

15:28:30 FR 0000054231 4,69 EUR 145 XPAR jAj6AjHbW10052l0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-23

08:12:53 FR 0000054231 4,70 EUR 153 XPAR jAj6AjHrC1001M40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-23

08:12:53 FR 0000054231 4,70 EUR 440 XPAR jAj6AjHrC1001MH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-23

08:26:33 FR 0000054231 4,70 EUR 560 XPAR jAj6AjHrPF001Y10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-23

08:26:33 FR 0000054231 4,70 EUR 440 XPAR jAj6AjHrPF001YB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-24

08:04:13 FR 0000054231 4,66 EUR 639 XPAR jAj6AjIDXA0014z0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-24

09:27:17 FR 0000054231 4,69 EUR 77 XPAR jAj6AjIEpZ002VU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-24

09:35:35 FR 0000054231 4,69 EUR 47 XPAR jAj6AjIExY002cv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-24

09:36:14 FR 0000054231 4,69 EUR 376 XPAR jAj6AjIEyB002dY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-24

14:11:29 FR 0000054231 4,70 EUR 500 XPAR jAj6AjIJGb007d20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-25

16:08:17 FR 0000054231 4,70 EUR 394 XPAR jAj6AjIhZB00D0u0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-25

16:08:17 FR 0000054231 4,70 EUR 106 XPAR jAj6AjIhZB00D170 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-25

16:08:20 FR 0000054231 4,70 EUR 351 XPAR jAj6AjIhZE00D1H0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-25

16:08:20 FR 0000054231 4,70 EUR 181 XPAR jAj6AjIhZE00D1R0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-25

16:08:25 FR 0000054231 4,70 EUR 319 XPAR jAj6AjIhZJ00D1b0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-11-25

16:08:25 FR 0000054231 4,70 EUR 181 XPAR jAj6AjIhZJ00D1l0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

