DNA Oyj: Anna-Mari Ylihurula DNA:n yritysliiketoiminnan johtajaksi

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.11.2022 KLO 11.45



DNA Oyj:n yritysliiketoiminnan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty diplomi-insinööri, eMBA Anna-Mari Ylihurula.

Anna-Mari Ylihurula aloittaa tehtävässään elokuuhun 2023 mennessä. Hän siirtyy DNA:lle Elisalta, missä hän on tehnyt pitkän uran yritysliiketoiminnan johtotehtävissä, viimeiseksi johtajana Elisa Yritysasiakkaat -liiketoiminnassa (VP, Customer Operations).

Ylihurula vastaa uudessa tehtävässään DNA:n yritysliiketoiminnasta ja sen kehityksestä raportoiden DNA:n toimitusjohtajalle.

”Olen todella iloinen saadessamme Anna-Marin vetämään yritysliiketoimintaamme. Hänellä on erittäin laaja ja monipuolinen kokemus eri tehtävistä ICT-alalta ja hänen osaamisensa auttaa meitä varmasti kehittämään palveluitamme yrityksille entisestään. Uskon, että hän sopii loistavasti yrityskulttuuriimme ja tuo samalla uutta näkemystä toimintaamme. Haluankin toivottaa Anna-Marin lämpimästi tervetulleeksi DNA:lle”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

”Minulla on pitkä kokemus ICT-alalta ja olen keskittynyt työurallani erityisesti yritysasiakkaiden palvelemiseen. Odotankin innolla pääseväni rakentamaan DNA:n yritysasiakkaille sujuvaa ja mutkatonta arkea digitaalisten palveluiden ja prosessien avulla yhdessä uusien kollegoideni kanssa. On myös kiinnostavaa päästä tekemään yhteistyötä Telenorin eri pohjoismaisten yhtiöiden kanssa ja olla siten vahvistamassa DNA:n kasvua myös kansainvälisten palveluiden tarjoajana. Kiitänkin luottamuksesta ottaa kokonaisvastuu DNA:n yritysliiketoiminnasta”, Ylihurula kommentoi.

Ylihurulan aloitukseen saakka DNA:n yritysliiketoiminnan johtajana toimii oman toimensa ohella DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen.

