OMERS Private Equity annonce être entrée en négociations exclusives pour la vente d'une participation majoritaire dans Trescal à EQT Infrastructure

PARIS et LONDRES, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMERS Private Equity a conclu un accord avec EQT Infrastructure V, un fonds contrôlé par le Groupe d’investissement internationale EQT, lui donnant l’exclusivité pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trescal (le « Groupe »), leader mondial des services de métrologie. Dans le cadre de la transaction proposée, OMERS Private Equity réinvestira afin de détenir à l’avenir une participation de 25 % dans le Groupe. OMERS Private Equity continuera ainsi à soutenir Trescal et l’équipe de management actuelle, dirigée par son PDG Guillaume Caroit. Les éléments financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.



La transaction proposée reste soumise à plusieurs conditions dont les approbations habituelles des autorités de la concurrence et autres autorités, ainsi que la signature d'un accord définitif. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2023.

Fondé en 2004 et basé en France, Trescal est le leader mondial des services de métrologie offrant une gamme complète de solutions incluant la mesure, la réparation, la qualification, la validation et la gestion d’actifs. Depuis l'investissement initial d'OMERS Private Equity en 2018, Trescal a doublé de taille, s'est diversifié sur de nouveaux segments de marché à forte croissance tels que les sciences de la vie, et a étendu son empreinte géographique à sept nouveaux marchés, dont la Corée du Sud et l'Australie. En parallèle d'une forte croissance organique, le Groupe a réalisé 47 acquisitions, intégrant avec succès ces entreprises dans le groupe global et renforçant encore sa position de leader dans des zones géographiques clés, notamment en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne et au Benelux.

Jonathan Mussellwhite, Senior Managing Director et Responsable de OMERS European Private Equity, a indiqué :

« Notre partenariat avec Trescal souligne la capacité d'OMERS Private Equity à soutenir des plans stratégiques ambitieux en termes de croissance au sein de notre portefeuille de sociétés leaders de leur secteur. Tout au long de notre accompagnement, Trescal a généré une croissance durable ainsi qu’une solide rentabilité sous la direction d'une équipe de management chevronnée. Je tiens à remercier personnellement l’équipe de Trescal, dirigée par Guillaume Caroit et Olivier Delrieu, pour son partenariat solide et je souhaite une bonne continuation aux nouveaux investisseurs alors que le Groupe entre dans sa prochaine étape de croissance. Nous sommes fiers, grâce au réinvestissement d'OMERS dans Trescal, de continuer à être un actionnaire important du Groupe et de participer à son évolution. »

Guillaume Caroit, PDG de Trescal, a déclaré :

« OMERS Private Equity a grandement contribué à notre succès au cours des cinq dernières années, grâce à son approche de « partenariat avant tout ». Grâce à notre collaboration constante avec OMERS, nous sommes aujourd'hui bien positionnés pour réaliser nos futurs projets d'expansion géographique et de diversification sectorielle. »

L'investissement dans Trescal illustre la volonté d'OMERS d'investir dans des entreprises leaders du marché, où son capital permanent et agile unique peut s'associer à la direction pour favoriser une croissance durable à long terme. La France est un marché clé, avec le Royaume-Uni et le Benelux, pour OMERS Private Equity en Europe et un marché où OMERS continue de rechercher des opportunités de déploiement de son capital.

OMERS et Trescal ont été conseillés par DC Advisory à Paris.

À propos d'OMERS Private Equity :

OMERS Private Equity gère des investissements au niveau mondial pour le compte d'OMERS, l'un des plus importants régimes de retraite à prestations définies du Canada, dont l'actif net s'élevait à 121 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2021, dont environ 19,8 milliards de dollars canadiens d'exposition nette aux actifs de placements en capital investissement. Avec des équipes à New York, Londres, Toronto et Singapour, OMERS Private Equity investit dans l'industrie, la santé, les services aux entreprises et la technologie, en déployant une base de capital permanente pour s'associer à des équipes de direction solides et transformer de bonnes entreprises en leaders de leur secteur dans le monde entier. Pour plus d'informations : http://www.omersprivateequity.com.

A propos de Trescal :

Trescal est le leader mondial des services de métrologie. Il offre à tous les secteurs de l’industrie une solution unique pour l’étalonnage, la mesure, la réparation, la qualification, la validation et la gestion des actifs à travers le monde. Ses techniciens et experts réalisent des prestations accréditées et non-accréditées pour toutes les grandeurs physiques, tous les instruments de mesure et tous les domaines techniques. Environ 4 400 personnes travaillent chez Trescal à travers le monde et réalisent 3,3 millions d'opérations par an, dont 27 000 réparations sur 150 000 types d'instruments et 20 000 marques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur trescal.com.

