White Ribbon lance la campagne J'ai toujours su, abordant les angoisses d’élever une fille

TORONTO, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- White Ribbon lance une nouvelle campagne, J'ai toujours su, mettant en scène les angoisses d’un père quant à l’éducation de sa fille, racontées au fil d’une réflexion sur la façon dont il a traité les filles et les femmes dans son passé. Réalisé par Hubert Davis, lauréat du prix du public du Festival international du film de Toronto (TIFF) en 2022, ce film d’intérêt public encourage les hommes à agir dès maintenant, qu’ils aient des filles ou non, à être des modèles d’égalité entre les genres et à contribuer à créer un monde sans violence ni discrimination.



« Les normes et les stéréotypes de genre nuisibles sont tellement ancrés dans notre culture que de nombreux hommes doivent vivre une expérience personnelle, comme avoir une fille, pour reconnaître ces comportements malsains, déclare Humberto Carolo, directeur général de White Ribbon. J'ai toujours su met en lumière les agressions sexistes auxquelles les hommes ont pu se livrer, qu’elles soient verbales ou comportementales, intentionnelles ou non, et révèle pourquoi celles-ci ne doivent pas être ignorées ou minimisées. »

Une étude de 2022 commandée par White Ribbon explore les inquiétudes que les parents peuvent ressentir après avoir eu une fille. Les trois quarts des mères (75 %) et les deux tiers des pères (66 %) ont déclaré que le fait d’avoir une fille les rendait plus préoccupé·e·s par les défis auxquels les femmes sont souvent confrontées dans la société. De plus, 70 % des gens qui n’ont pas de fille pensent que s’ils en avaient une, cela les rendrait plus conscients ou préoccupés par les défis auxquels les femmes sont confrontées.

« Le cinéma a le pouvoir de présenter des problèmes sociaux complexes d’une manière à la fois convaincante et universelle, affirme le réalisateur Hubert Davis. Pour avoir un impact émotionnel, il était important pour nous de mettre en lumière une expérience personnelle profonde, comme devenir un nouveau parent. Bien que tout le monde ne soit pas parent, beaucoup de personnes comprennent ce que cela fait de vouloir protéger un être cher. »

Les manifestations malsaines de la masculinité, telles que la violence, la misogynie et la discrimination, sont des comportements acquis et non intrinsèquement ancrés chez les hommes et les garçons depuis leur naissance. Avec J'ai toujours su, notre mission est de mettre en évidence les expériences vécues par de nombreuses personnes dans nos collectivités, et d’ainsi encourager les personnes s’identifiant comme des hommes à devenir plus conscients et plus responsables de leurs actions.

« Nouvellement père de ma première fille, je veux faire tout ce que je peux pour établir une relation saine avec elle et être un modèle positif qui l’aidera à apprendre et à vivre le respect, explique Taylor Demetrioff, responsable de l’engagement communautaire bilingue de White Ribbon. C’est important pour moi qu’elle soit témoin de ma vulnérabilité et que nous connections sur le plan émotionnel pour qu’elle acquière une perspective plus saine de la masculinité, de la sécurité et du respect des limites. »

L’organisme White Ribbon s’est toujours concentré sur la mise en évidence des problèmes systémiques et sociétaux qui conduisent à la violence sexiste. Sa mission est d’aider les hommes et les garçons à comprendre la réalité et la dimension de ce problème afin qu’ils puissent devenir des alliés, contester les comportements nuisibles et apporter de réels changements.

À propos de White Ribbon

Maintenant à sa 31e année d’existence, White Ribbon est le plus grand mouvement mondial d’hommes et de garçons qui travaille à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, à promouvoir l’égalité des genres, les relations saines et une nouvelle vision de la masculinité. L’organisme a été fondé en 1991, en réponse au meurtre des 14 étudiantes en génie à Polytechnique Montréal qui a eu lieu en 1989. Depuis lors, par l’entremise de ses nombreux appels à l’action, White Ribbon demande aux hommes de porter des rubans blancs en guise d’engagement à ne jamais commettre d’actes de violence à l’égard des femmes et des filles, et à ne pas tolérer de tels actes ni à garder le silence vis-à-vis de ceux-ci.



Maru/Blue est une entreprise d’études de marché de premier plan offrant une gamme complète de services. Les données présentées sont quelques-unes des conclusions d’une étude publiée par Maru Public Opinion menée par les experts en échantillons et en collecte de données de Maru/Blue du 11 au 14 novembre 2022, parmi une sélection aléatoire de 1 506 adultes canadiens (839 femmes et 667 hommes), tous panélistes de La Voix Maru Canada. Les résultats ont été pondérés en fonction de l’éducation, de l’âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) afin de représenter la population, selon les données du recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d’erreur estimée (laquelle mesure la variabilité d’échantillonnage) de ± 3,4 %, 19 fois sur 20 lorsqu’on regarde les résultats des femmes, et de ± 3,8 %, 19 fois sur 20 lorsqu’on regarde les résultats des hommes. Les répondant·e·s pouvaient s’exprimer en anglais ou en français.

