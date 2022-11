AVIS AUX MÉDIAS: CanaDon cherche à dépasser les 11,4 M$ recueillis l’année dernière à l’occasion de Mardi je donne, tandis que l’organisme célèbre le 10e anniversaire du mouvement au Canada

TORONTO, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme consacrée aux dons et aux collectes de fonds au Canada et cofondateur de Mardi je donne au Canada, se tient à la disposition des médias pour des entrevues afin de discuter du 10e anniversaire de cette journée annuelle consacrée à la générosité au Canada. Se déroulant cette année le 29 novembre, Mardi je donne est le plus grand mouvement de générosité au monde qui célèbre et encourage les Canadiens à faire un don à leurs organismes de bienfaisance ou à leurs causes préférées. À cette occasion, en 2021, plus de 11,4 M$ avaient été versés sur CanaDon.org. L’organisme répertorie sur sa plateforme les 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés à qui les Canadiens peuvent choisir de faire un don.



Des porte-parole de CanaDon s’exprimant en français et en anglais sont à votre disposition pour parler des sujets suivants :

L’histoire et l’impact de Mardi je donne : Cofondé par CanaDon, GIV3 et plusieurs autres partenaires, Mardi je donne a vu le jour à New York en 2012 et est arrivé au Canada en 2013. Depuis, environ six millions de Canadiens ont participé à l’événement. En 2021, Mardi je donne a permis de recueillir environ 43,6 M$ au Canada pour soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés, avec notamment 11,4 M$ recueillis sur CanaDon.org.





Nous encourageons les Canadiens à s’impliquer en choisissant une cause qui leur tient à cœur et à soutenir cette cause en faisant un don, en faisant du bénévolat, en recueillant des fonds, en faisant passer le mot sur les médias sociaux, ou en choisissant une autre manière de donner. La demande croissante à laquelle sont confrontés les organismes de bienfaisance canadiens : Un récent sondage Ipsos commandé par CanaDon a révélé que 22 % des Canadiens prévoient d’accéder à des services caritatifs essentiels pour se nourrir et se loger au cours des six prochains mois. Cela représente une augmentation par rapport aux 14 % de Canadiens qui utilisaient déjà de tels services pour leurs besoins essentiels en janvier. Un autre sondage mené par CanaDon en août a révélé que 41 % des petits organismes de bienfaisance avaient observé une augmentation de la demande au début de la pandémie, mais que la demande n’était revenue aux niveaux d’avant la pandémie que pour 5 % des organismes de bienfaisance.





Qu’il s’agisse d’envoyer des secours en Ukraine ou de soutenir des organismes de bienfaisance autochtones, les Canadiens ont donné à de nombreuses causes en 2022. Les nouvelles technologies et technologies émergentes en ligne : Les Canadiens peuvent faire des dons de bienfaisance de nouvelles façons et de manière innovante. Notons entre autres, les dons de cryptomonnaie et les Fonds pour une cause , qui permettent aux Canadiens de faire un don unique à leur cause préférée; ce don est ensuite automatiquement réparti entre un groupe d’organismes de bienfaisance enregistrés.





CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanaDon.org , une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et Sunirpourchanger.com , où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 26 000 organismes de bienfaisance, en plus d'offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l'ère numérique. Depuis l'an 2000, plus de 3,6 millions de personnes ont versé plus de 2,3 milliards de dollars par l'entremise de CanaDon.

