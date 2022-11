Exploration Brunswick optionne une extension potentielle du gîte de lithium « James Bay » d’Allkem

English French

MONTRÉAL, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé une entente d’option avec Osisko Développement Corp. (TSXV:ODV, « ODEV ») en vue d’acquérir une participation de 90 % dans la propriété Anatacau (la « Propriété ») située au Québec dans la région de la Baie James-Eeyou Istchee, qui recèle des indices de lithium. De plus, un des blocs de la propriété Anatacau est située immédiatement à l'est du gîte « James Bay Lithium » (antérieurement connue sous le nom du gîte Cyr), détenu par la corporation Allkem (TSX:AKE).



M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « L’ajout de la propriété Anatacau contribue à la croissance marquée d’Exploration Brunswick. La Propriété couvre une superficie de 370 km carrés et un des blocs de claims est situé immédiatement à l'est d’une des plus grosses réserves de lithium au Canada. Une extension du gisement James Bay Lithium pourrait s’étendre sur la Propriété car celle-ci n’a jamais fait l’objet de forages d’exploration pour le lithium. De plus, la base de données géoscientifique du MRNQ mentionne la présence de trois indices de minéralisation de spodumène, plus l’est et au sud sur la Propriété. Avec notre propriété Hearst en Ontario, BRW se prépare maintenant à forer deux cibles prioritaires au premier trimestre de 2023. »

La Propriété comprend un total de 704 claims, représentant une superficie de 37 058 hectares (370 km carrés). La propriété est accessible à longueur d’année et est située près du Km 381 de l’autoroute Billy Diamond (anciennement route de la Baie James), un camp géré par la Société de développement de la Baie-James. Le bloc ouest de la Propriété est immédiatement adjacent au gîte de James Bay Lithium détenu par Allkem, qui englobe des ressources minérales indiquées de 40,3 Mt à une teneur de 1,4 % Li2O et des réserves minérales de 37,2 Mt à une teneur de 1,3 % Li2O (pour de plus amples détails, veuillez consulter l’étude de faisabilité d’Allkem en date du 21 décembre 2021). Des forages effectués par Galaxy Lithium en 2018 ont recoupé des pegmatites à spodumène près de la limite des deux propriétés (MRNF, rapport statutaire GM 71028).

La propriété Anatacau n’a jamais fait l’objet d’exploration pour la minéralisation de lithium (spodumène). La base de données géoscientifique du MRNF mentionne la présence de trois indices de pegmatite à spodumène, situés plus l’est et au sud sur le bloc principal de la Propriété, dont un indice situé 22 kilomètres ESE du gîte James Bay Lithium. Le secteur sera priorisé pour la prospection et des tranchées à l’été 2023. BRW prévoit entreprendre un programme de forage limité vers la fin du premier trimestre 2023 afin de tester le potentiel pour des nouvelles pegmatites dans l’extension latérale du gîte de la propriété d’Allkem.

Entente d’option Anatacau d’ODEV

L’option permet à BRW d’acquérir une participation de 90 % dans la Propriété en contrepartie d’octrois totalisant 4 000 000 actions de BRW sur une période de 2 ans suivant la clôture de l’entente d’option (l’« Entente ») selon les conditions suivantes :

Un paiement initial de 500 000 actions, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d’effet de l’Entente;

Un paiement de 1 500 000 actions, le ou avant le 1 er anniversaire de la date d’effet de l’Entente;

anniversaire de la date d’effet de l’Entente; Un paiement de 2 000 000 actions, le ou avant le 2e anniversaire de la date d’effet de l’Entente.



Afin d’exercer l’option, Exploration Brunswick devra dépenser un montant global de 3 000 000 $ en travaux d’exploration conformément au calendrier suivant :

Un montant cumulatif de 500 000 $ avant le 1 er anniversaire de la date d’effet de l’Entente;

anniversaire de la date d’effet de l’Entente; Un montant cumulatif de 1 000 000 $ avant le 2 e anniversaire de la date d’effet de l’Entente;

anniversaire de la date d’effet de l’Entente; Un montant cumulatif de 2 000 000 $ avant le 3 e anniversaire de la date d’effet de l’Entente;

anniversaire de la date d’effet de l’Entente; Un montant cumulatif de 3 000 000 $ avant le 4e anniversaire de la date d’effet de l’Entente.

À la signature de l'option, BRW conservera un droit de premier refus à l’égard de la participation de 10 % d’ODEV. De plus, ODEV conservera un intérêt non contributoire de 10 % sur les dépenses d’exploration et de développement ultérieures, jusqu’à la construction d’une mine.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Jeff Hussey, administrateur d’Exploration Brunswick. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

À propos d’Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés de l’Est du Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’Est du Canada avec des propriétés situées au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

