Investissements Purpose publie son rapport annuel et l’examen actuariel pour son fonds de pension longévité

TORONTO, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est heureuse d’annoncer la publication du premier rapport annuel de son fonds de pension Longevité (« Longevité » ou « le Fonds »), le premier fonds de revenu pour- fonds commun de placement viager conçu pour assurer la sécurité du revenu des retraités canadiens. Le rapport comprend deux sections principales : la première est une récapitulation du Fonds en 2022, préparée par Purpose, et la deuxième est un examen actuariel détaillé mené par LifeWorks (auparavant Morneau Shepell).



« Le Fonds de pension Longévité s’attaque à l’un des plus grands défis sociaux au Canada : la sécurité du revenu des retraités », affirme Fraser Stark, président, Plateforme de retraite Longévité chez Investissements Purpose. « Je suis heureux d’annoncer que le fonds maintient les niveaux de distribution stables pour toutes les cohortes en 2023, malgré un marché très difficile cette année. La longévité fait ce qu’elle a pour but : permettre aux Canadiens d’avoir confiance en leurs finances et de profiter pleinement de leur retraite. »

Afin d’assurer la transparence et de démontrer la capacité de Longévité à atteindre ses objectifs, Purpose a élaboré une politique en matière de revenu qui décrit la façon dont les niveaux de distribution sont gérés et la mesure dans laquelle les niveaux de distribution peuvent être rajustés selon différents scénarios. En adoptant une vision globale des actifs et des passifs, le Fonds est en mesure d’optimiser le niveau de revenu versé aux porteurs de parts tout en équilibrant le risque lié à l’épuisement des actifs. Même selon les modèles du pire scénario, le Fonds ajusterait les niveaux de distribution pour s’assurer qu’il est suffisamment financé pour continuer de verser un revenu à vie.

Dans le cadre de son examen, LifeWorks a confirmé que l’évolution à long terme prévue des niveaux de distribution demeure solide et correspond en grande partie à son examen précédent en février de cette année. Les résultats des deux examens confirment que la longévité pourrait atteindre les taux de revenu à vie initiaux et que ces taux devraient augmenter au fil du temps dans la majorité des cas.

Pour lire le rapport annuel complet, veuillez visiter RetireWithLongevity.com/report2022.

À propos du Fonds de pension Longévité

Le Fonds de pension Longévité est le premier produit lancé par Investissements Purpose dans le cadre d’une nouvelle plateforme de solutions de retraite holistiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Longevité et sur la mission de Purpose consistant à aider les Canadiens à redéfinir leur retraite en leur offrant un revenu à vie, veuillez consulter le site Retirewithlongevity.com/fr.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose ») est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 14 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur le fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.

Le revenu versé sous forme de distributions du fonds n’est pas garanti, et la fréquence et le montant des distributions peuvent augmenter ou diminuer. Le fonds comporte une structure de fonds commun de placement unique. La plupart des fonds communs de placement font racheter leurs parts à leur valeur liquidative. En revanche, les rachats de parts de la catégorie de désaccumulation du fonds (au gré du porteur ou au décès) se feront à la valeur liquidative ou au montant du placement initial, selon le moins élevé des deux, moins les distributions reçues. Vous pouvez toujours accéder au moindre des deux montants suivants : le capital non versé (valeur initiale de votre investissement moins tout versement de revenu effectué) ou votre valeur liquidative. Des frais peuvent s’appliquer.

Ce document comporte certaines déclarations prospectives. Les déclarations prospectives (« FLS ») sont des déclarations qui sont de nature prédictive, dépendent ou se réfèrent à des événements ou conditions futurs, ou qui incluent des mots tels que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions similaires. Puisque les déclarations qui concernent l’avenir ou qui contiennent autre chose que des renseignements historiques sont exposées à divers risques et incertitudes, les résultats, les actions ou les événements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne représentent pas des garanties du rendement futur et sont, en raison de leur nature, fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives comprises dans ce document découlent d’hypothèses que Purpose Investments et le gestionnaire de portefeuille estiment raisonnables, ceux-ci ne peuvent pas garantir que les résultats réels correspondront à ces déclarations prospectives. Le lecteur est invité à examiner attentivement les déclarations prospectives et à ne pas y accorder une confiance excessive. À moins que la loi applicable ne l’exige, la société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou autre, et décline toute responsabilité à cet égard.