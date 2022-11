Casino777.nl introduceert provider Greentube aan spelers

English Dutch

AMSTERDAM, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casino777.nl – een toonaangevend Nederlands online casino – heeft onlangs zijn gamesbibliotheek uitgebreid met de beste titels van Greentube.



Casino777.nl is het nieuwste merk van het populaire online gokplatform Casino777 . Het staat al jaren bekend om zijn uitstekende spelaanbod, vriendelijke klantenservice en innovatieve benadering van het ontwikkelen van casinoproducten. De toevoeging van Greentube markeert weer een nieuwe progressieve stap om het een van Europa's meest populaire goksites te maken.

Casino777.nl is altijd op zoek naar de nieuwste spelaanbieders om in hun collectie op te nemen, zodat zijn spelers telkens opnieuw kunnen genieten van de meest up-to-date speelervaring, met games voor spelers van alle ervaringsniveaus en interesses.

Met de recente toevoeging van Greentube is wederom een zorgvuldig uitgekozen selectie van de fantastische spellen van de aanbieder direct beschikbaar gemaakt voor spelers van 777.nl, met online gokkast-hoogtepunten als Book of Ra, Super Random Flashback en Grand Slam Casino.

Jean-Christophe Choffray, Head of Gaming bij Casino777.nl, zei: “We zijn eraan toegewijd om onze trouwe klanten de allerbeste casinoproducten op de markt te bieden – daarom werken we alleen samen met de beste leveranciers in de gamingindustrie.

“We zijn trots om Greentube aan boord te hebben en verheugd om te zien hoe onze spelers reageren op een toch al indrukwekkend spelportfolio. De games zijn natuurlijk speelbaar op zowel mobiele apparaten als desktop. We kijken ernaar uit om onze relatie met deze uitstekende aanbieder samen op te bouwen en om onze reputatie als het favoriete online casino van Nederland te behouden.”

Andy Duschek, Key Account en Sales Manager bij Greentube, zei: “Ons portfolio is inmiddels zeer goed ontvangen in Nederland. We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Casino777 om geweldig entertainment te bieden aan een nog groter publiek in de regio. De Nederlandse markt biedt geweldige kansen voor ons bij Greentube – we kijken er zeker naar uit om voort te bouwen op deze samenwerking en samen verdere groei voort te stuwen.”

Over Casino777.nl

Casino777.nl is het Nederlandse online casino-platform van de Belgische landgebaseerde operator Casino de Spa, een van de eerste casino's ter wereld. Begin 2022 kreeg Casino777.nl een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Sinds het bedrijf zijn deuren opende voor online spelers in Nederland, heeft Casino777.nl een sterke positie opgebouwd op de Nederlandse online kansspelmarkt met een breed scala aan online gokkasten van topaanbieders zoals Stakelogic en Pragmatic, iconische tafelspellen, en een speciale live casino-ervaring die wordt beheerd door Evolution. Naast gokspellen biedt Casino777.nl zijn spelers te allen tijde een betrouwbaar, veilig gokplatform met een aantrekkelijk aanbod aan tools en promoties. 777 balanceert altijd de entertainmentervaring van zijn spelers aan de ene kant, met verantwoord spel aan de andere kant op de gereguleerde Nederlandse markt, net zoals het bedrijf dat al meer dan 10 jaar doet in markten als België en Spanje.

Kijk voor meer informatie op: https://www.casino777.nl

Over Greentube

Stap binnen in de ware ‘Home of Games’ met Greentube; een topleverancier van veilig casino-entertainment aan spelers over de hele wereld. Greentube, als NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment-divisie, biedt een zeer divers portfolio van videoslots, tafelspellen, AWP Reloaded gokkasten, Server-Based Gaming, Social Casino Gaming, Video Bingo, en nog veel meer. De omnichannel-technologie van Greentube loopt voorop op het gebied van gaming-innovatie – brengt online, mobiel en landgebaseerd gaming samen.

