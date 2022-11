Bombardier Défense commence un ensemble de travaux de modification d’avions pour missions spécialisées à Wichita (Kansas) dans le cadre du projet PEGASUS avec HENSOLDT et Lufthansa Technik

English French

Les modifications structurelles représentent le premier grand ensemble de travaux pour un client européen depuis que Wichita a été désignée comme principale plaque tournante de Bombardier Défense plus tôt en 2022

Les travaux à exécuter sur un biréacteur Global 6000 établissent les importantes fondations de l’imminent ensemble de travaux d’intégration des systèmes PEGASUS â être réalisés chez Lufthansa Technik à Hambourg

Le siège américain de Bombardier à Wichita recevra par la suite deux autres avions dans le cadre du projet allemand de surveillance aérienne PEGASUS



WICHITA, Kan., 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a célébré l’arrivée d’un avion Global 6000 à Wichita, au Kansas, dans le cadre de la prochaine phase de son contrat visant à soutenir Lufthansa Technik dans sa participation au programme PEGASUS (« Programme ») chapeauté par HENSOLDT pour les Forces armées allemandes. Bombardier Défense utilisera son expertise pour effectuer des modifications structurelles majeures à l’avion afin qu’il puisse être équipé du système de renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) « Kalætron Integral », développé par HENSOLDT, qui recueille et analyse des signaux militaires de systèmes radar et radio. L’intégration de ce système sera effectuée par la suite au centre de compétences liées aux avions pour missions spécialisées de Lufthansa Technik à Hambourg, en Allemagne. Bombardier a déjà livré trois avions Global 6000 à Lufthansa Technik depuis que cet avion a été sélectionné pour le Programme en 2020.

Ce jalon marque le premier ensemble important de travaux à réaliser pour un client européen au siège américain de Bombardier Défense à Wichita, au Kansas, depuis que l’entreprise a annoncé la nouvelle mission de ce site en avril 2022. Son équipe d’ingénierie ayant déjà conçu des solutions précises propres à cette mission, Bombardier Défense passe maintenant à la phase de modification de l’avion. Bombardier Défense effectuera ensuite les essais et la certification requise de l’avion modifié. Dans le cadre du Programme, en plus des travaux d’ingénierie et de modification confiés par contrat à Bombardier Défense, Lufthansa Technik assurera pour HENSOLDT l’intégration des systèmes ainsi que leur soutien.

« Cette plus récente étape franchie témoigne de la qualité des avions Bombardier à la fois pour le transport de personnalités et pour les applications de missions spécialisées, a déclaré Steve Patrick, vice-président, Bombardier Défense. L’éventail complet des activités de conception, de fabrication et de certification adaptées aux missions spécialisées de Bombardier Défense, combiné à l’expertise de Lufthansa Technip, assurera à HENSOLDT une plateforme fiable très performante, personnalisée en fonction des exigences et de la charge utile de leur mission. »

« Le début de la phase de modifications structurelles est une étape majeure, car c’est une condition préalable importante pour tout ensemble de travaux réalisés par nos experts sur des avions destinés à des missions spécialisées à Hambourg, a affirmé Michael von Puttkamer, vice-président, Services liés aux avions spécialisés de Lufthansa Technik. Nous remercions HENSOLDT et Bombardier pour leur collaboration et leur travail, et nous sommes déjà impatients de tirer parti de ces travaux de haute qualité effectués par nos collègues de Wichita dans la phase d’intégration des systèmes à venir. »

« Avec les immenses progrès réalisés dans le travail de conception depuis 12 mois, nous sommes fiers de voir le projet PEGASUS passer à sa prochaine étape, a ajouté Jürgen Halder, vice-président, Air SIGINT de HENSOLDT. Avec nos partenaires Bombardier Défense et Lufthansa Technik, nous sommes déterminés à maintenir la cadence établie pour répondre aux besoins pressants de notre client en matière d’activités de surveillance stratégique. »

Les avions Global sont tout à fait indiqués pour réaliser des missions spécialisées critiques. Les systèmes de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) d’aujourd’hui sont plus légers et plus compacts, et n’exigent plus un espace digne des avions commerciaux. Des versions d’avions Global pour missions spécialisées sont déjà en service auprès d’une clientèle militaire d’élite, et ils ont déjà effectué des milliers de missions depuis dix ans et affichent une excellente fiabilité technique. Les avions Global sont particulièrement intéressants pour une utilisation militaire en raison de leur capacité à voler en haute altitude, leur vitesse, leur agilité, leur endurance et leurs faibles coûts d’exploitation comparativement à ceux d’autres avions de leur catégorie.

