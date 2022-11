Les Produits de consommation Irving annoncent publiquement leurs objectifs de développement durable en matière de fabrication de produits de papier

English French

DIEPPE, Nouveau-Brunswick,, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Produits de consommation Irving, qui font partie du groupe d’entreprises J.D. Irving, restent engagés envers l’environnement en adoptant des objectifs de développement durable (ODD) pour leurs activités de fabrication de produits de papier. Bien que la protection de l’environnement soit depuis longtemps une valeur de base de l’entreprise, c'est la première fois que l’équipe des Produits de consommation Irving publie ses ODD publiquement.



Les ODD liés aux activités de fabrication de produits de papier des Produits de consommation Irving sont les suivants sur l’horizon 2030 :

Réduction de 25 %* de l’empreinte hydrique en diminuant la quantité d’eau douce utilisée pour fabriquer les produits de l’entreprise

Réduction de 25 %* de l’empreinte en plastique vierge utilisé dans l’emballage des produits

Détournement de 90 %* des déchets de fabrication des sites d’enfouissement en les réaffectant à des usages utiles

Utilisation de fibres certifiées durables dans les produits

La chaîne d’approvisionnement forestier Irving, dont font partie Les Produits de consommation Irving, a été déclarée carboneutre pour la première fois en 2020 et de nouveau en 2021.** S’assurer que la déclaration d’atteinte de la carboneutralité de la chaîne d'approvisionnement forestier est maintenue jusqu'en 2023 est un élément central des ODD associés aux activités de fabrication de produits de papier des Produits de consommation Irving.

« Grâce à ces objectifs, nous continuons de viser un meilleur bilan environnemental, ce qui est essentiel pour être le fournisseur de produits de papier préféré de nos clients », indique Robert K. Irving, le président des Produits de consommation Irving et co-pdg de J.D. Irving, Limited.

Il y a longtemps que J.D. Irving veille à gérer ses forêts de manière responsable. Chaque année, les opérations forestières de l’entreprise prélèvent moins de 2 % des arbres dans les forêts qu’elle gère, ce qui fait qu’elle fait pousser plus de bois qu’elle n’en récolte. J.D. Irving optimise chaque arbre récolté en produisant peu de déchets ligneux, du bois d'œuvre aux copeaux et à l'écorce en passant par la sciure et les particules de bois. Depuis 1957, J.D. Irving a planté plus d’un milliard d'arbres.

« Nous avons toujours veillé sur nos forêts. Ces nouveaux objectifs publics nous aident à faire encore mieux en démontrant notre engagement à atténuer notre impact environnemental », selon M. Irving.

* L’année de référence est 2021.

** Pour en savoir plus sur la chaîne d’approvisionnement forestier Irving, vous pouvez consulter le Rapport social, environnemental et de gouvernance 2022.

Déclaration d’atteinte de la carboneutralité – La carboneutralité de la chaîne d'approvisionnement a été atteinte conformément à la norme PAS2060:2014 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et cela, en s’engageant à maintenir cette carboneutralité jusqu’au 31 décembre 2023.

À propos des Produits de consommation Irving

Les Produits de consommation Irving sont l’un des principaux fabricants de produits de papier à usage domestique et de couches pour bébé en Amérique du Nord. Les entités des Produits de consommation Irving sont Les Papiers Irving et Les Soins personnels Irving. Les Papiers Irving offrent des produits de papier de marque maison de qualité à plusieurs grands détaillants nord-américains, en plus de certaines des marques de papiers-mouchoirs parmi les plus vendues. Les Soins personnels Irving sont le seul fabricant de couches pour bébé et de culottes de propreté au Canada. Grâce à ses équipements perfectionnés et des technologies de pointe, l’entreprise fabrique des produits de marque maison de grande qualité pour d’importants clients nord-américains.

À propos de J.D. Irving, Limited

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limited est une société familiale dont les activités sont diversifiées : produits forestiers, commerce de détail, transport, construction navale et produits de consommation. L’entreprise emploie plus de 19 000 personnes au Canada et aux États-Unis et est fière d'avoir son siège social au Nouveau-Brunswick.

