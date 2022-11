Alation apporte des données de confiance aux utilisateurs de tableurs avec Alation Connected Sheets

French German

REDWOOD CITY, Californie, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., le leader de la veille des données d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Alation Connected Sheets, un nouveau produit issu de l'acquisition par la société de Kloud.io. Alation Connected Sheets permet aux utilisateurs professionnels d'extraire des données fiables, gouvernées et à jour provenant de sources de données dans des tableurs, y compris Google Sheets et Microsoft Excel1, via Alation Data Catalog.

Les tableurs sont fondamentaux pour la prise de décisions commerciales dans tous les secteurs. Selon IDC2, on compte 78 millions d'utilisateurs de tableurs avancés dans le monde entier. Bien que de nature statique et déconnectés des sources de données, les tableurs restent l'outil privilégié pour les utilisateurs professionnels ; cependant, 90 % contiennent des erreurs. Les données contenues dans les tableurs sont souvent copiées et collées d'un tableur à un autre ou téléchargées dans des fichiers CSV via des sources de données intraçables. Sans une gestion adéquate et une gouvernance efficace des données des tableurs, les organisations souffrent de pertes de productivité significatives et s'exposent à des risques accrus car les décisions commerciales critiques sont basées sur des données inexactes et non réglementées.

Alation Connected Sheets résout ce problème en rencontrant les utilisateurs professionnels là où ils se trouvent : sur des tableurs, y compris Google Sheets et Microsoft Excel. Les utilisateurs professionnels de toute l'entreprise peuvent désormais trouver, comprendre et utiliser facilement des données de confiance à partir de tableurs en toute confiance. Alation Connected Sheets augmente la productivité des utilisateurs professionnels en leur permettant de trouver, filtrer, importer et actualiser les données sans avoir à apprendre un nouvel outil ou un langage de requête. Alation Connected Sheets est disponible immédiatement sous forme d'extension dans Google Sheet, et le sera pour Microsoft Excel au début de l'année 2023.

Principaux avantages de Alation Connected Sheets :

Apporte confiance et gouvernance aux tableurs : en s'intégrant à Alation Data Catalog, des fonctionnalités de gouvernance uniques telles que TrustFlags signalent si des données sont approuvées, mises en garde ou obsolètes, aidant les utilisateurs à extraire les meilleures données et les plus appropriées, directement à partir de la source.

en s'intégrant à Alation Data Catalog, des fonctionnalités de gouvernance uniques telles que TrustFlags signalent si des données sont approuvées, mises en garde ou obsolètes, aidant les utilisateurs à extraire les meilleures données et les plus appropriées, directement à partir de la source. Configuration, utilisation et maintenance sans effort : grâce à une interface utilisateur simple et à des filtres faciles d'utilisation, les données peuvent être importées et automatiquement mises à jour sans dépendre de ressources techniques telles que des ingénieurs ou des analystes de données.

grâce à une interface utilisateur simple et à des filtres faciles d'utilisation, les données peuvent être importées et automatiquement mises à jour sans dépendre de ressources techniques telles que des ingénieurs ou des analystes de données. Atténuation des risques : en tirant parti d'identifiants de sécurité existants, seuls les utilisateurs autorisés peuvent extraire et utiliser des données en direct, conformes et fiables dans un tableur.



« En l'état actuel, les tableurs d'entreprise sont souvent créés à l'aide de fonctions de copier/coller ou en téléchargeant des données statiques qui ne se synchronisent pas avec les données sources », a déclaré David Menninger, vice-président principal et directeur de la recherche chez Ventana Research. « C'est l'un des défis de gouvernance des données les plus répandus auxquels les organisations sont confrontées et qui détériore considérablement la productivité à grande échelle. Sans traçabilité des données, plusieurs itérations du même projet sont créées à l'aide de différentes formules, sources de données et données obsolètes ou de mauvaise qualité. Alation Connected Sheet aide à résoudre ce problème. Les utilisateurs de tableurs peuvent désormais récupérer rapidement des données gouvernées à partir d'une seule source en toute confiance dans les données qu'ils utilisent, le tout de manière native au sein du tableur. »

« Exploiter la puissance des données d'une entreprise pour prendre des décisions commerciales rapides et précises est un défi pour n'importe quel employé », a commenté Raj Gossain, directeur des produits chez Alation. « Les utilisateurs professionnels dépendent régulièrement de la simplicité, de la puissance et de l'omniprésence des tableurs pour accomplir leurs tâches. Cependant, les données qui alimentent les tableurs sont généralement copiées à partir d'autres tableurs ou téléchargées dans des fichiers CSV, ce qui crée un risque réel pour chaque entreprise. Alation Connected Sheets allie la puissance de données gouvernées fiables à la facilité d'utilisation du tableur. Les tableurs peuvent désormais être un actif de données d'entreprise de confiance au lieu d'un passif invisible, permettant à chaque utilisateur professionnel d'obtenir les meilleures données que l'entreprise a à offrir. »

« Alation Connected Sheets nous permettra de travailler de manière native dans un environnement de tableurs familier tout en nous connectant au catalogue et en permettant la gouvernance des tableurs », a déclaré Sara Cook, directrice de la science des données et des statistiques CMC chez Novavax. « Nous pouvons maintenant gérer les innombrables tableurs dont nous dépendons pour prendre des décisions commerciales critiques, gouverner nos tableurs et limiter le risque de conformité réglementaire lié à l'exposition d'informations privées. Alation Connected Sheets rendra nos utilisateurs de tableurs avancés plus productifs car ils pourront utiliser des données fiables en libre-service sans être bloqués par des ressources d'ingénierie de données limitées. Les équipes de données seront désormais en mesure de se concentrer sur des analyses complexes qui feront progresser l'entreprise, au lieu du consacrer du temps à extraire et vérifier des données nouvelles ou leur traçabilité. »

À la suite de la deuxième acquisition par Alation, Krishna Bhat et Sathish Raju, cofondateurs et respectivement PDG et directeur technologique de Kloud.io, ont rejoint la société.

« Nous avons créé cette technologie afin de faciliter pour tous les employés d'une entreprise l'extraction de données provenant d'autres sources dans un tableur, sans avoir besoin d'une compréhension technique approfondie des bases de données sous-jacentes ou des lacs de données », a déclaré Krishna Bhat, directeur principal de la gestion des produits chez Alation.

« Alation Connected Sheets est le résultat d'une synergie entre la technologie qui connecte les tableurs aux applications sources et la plateforme de veille des données leader sur le marché d'Alation », a déclaré Sathish Raju, directeur principal de l'ingénierie chez Alation.

Pour assister à une démonstration d'Alation Connected Sheets, visitez Alation au stand n° 3525-16 lors de l'événement AWS Re:Invent, qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Las Vegas, dans le Nevada.

En savoir plus :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Près de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises, fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com.

Contact auprès des médias chez Alation

Lauren Lloyd

Directrice des relations publiques

lauren.lloyd@alation.com

541-490-6115

1 Alation Connected Sheets est disponible immédiatement sous forme d'extension dans Google Sheet, et le sera pour Microsoft Excel au début de l'année 2023

2 IDC, Data and Analytics in a Digital-First World, US48688922, janvier 2022, étude commandée par Alteryx