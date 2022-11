La collaboration, facteur clé de l’avenir à faible intensité de carbone du Canada

English French

OTTAWA, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les carburants liquides de transport sont appelés à rester une composante essentielle du bouquet énergétique du Canada pour les générations à venir, la collaboration sera un facteur clé pour libérer tout leur potentiel de réduction des émissions, selon la vision actualisée de l’Association canadienne des carburants intitulée, En route vers 2050.



Aller de l’avant ensemble souligne la façon dont les entreprises qui produisent et distribuent les carburants de transport au Canada établissent des partenariats stratégiques pour aider à décarboniser davantage le secteur des transports, créer de nouvelles possibilités d’emploi pour des milliers de Canadiens et démontrer que l’industrie continuera de jouer un rôle central dans la sécurité et la fiabilité énergétiques du Canada.

« Le changement climatique demeure l’un des plus grands défis de notre époque, et maintenant plus que jamais, la collaboration est essentielle pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions », a déclaré Bob Larocque, président et chef de la direction de l’Association canadienne des carburants.

« Dans les années à venir, les Canadiens continueront de compter sur le transport. Nos membres, qui ont déjà répondu aux besoins changeants du Canada en matière de carburants de transport depuis plus d’un siècle, continueront d’offrir des options de transport à faible intensité de carbone, donnant aux Canadiens la possibilité de faire des choix en fonction de leurs propres besoins », dit Larocque.

Points saillants de Aller de l’avant ensemble

Depuis 2020, les membres de l’ACC ont annoncé des investissements de plus de 8 milliards de dollars dans des solutions à faible intensité de carbone qui pourraient se traduire par une réduction des émissions de GES de plus de 10 millions de tonnes et la création de plus de 10 000 emplois directs et indirects dans l’ensemble du secteur des carburants de transport au Canada.

Une collaboration continue entre l’industrie, les parties prenantes et tous les niveaux de gouvernement est essentielle pour réduire les émissions provenant des transports et atteindre nos objectifs climatiques collectifs.

Pour aller de l’avant ensemble, veuillez visiter :

https://www.canadianfuels.ca/fr/ressources/en-route-vers-2050-le-role-des-carburants-de-transport-dans-un-avenir-a-faible-intensite-de-carbone-au-canada/

À propos de l’Association canadienne des carburants

L’Association canadienne des carburants (ACC) représente l’industrie canadienne des carburants de transport qui emploie plus de 117 000 Canadiens dans 15 raffineries, 75 dépôts de distribution et 12 000 établissements commerciaux et de vente au détail. Elle contribue au PIB du Canada à hauteur de plus de 10 milliards de dollars par an. L’ACC travaille depuis plus de 30 ans avec les gouvernements de manière productive et elle est reconnue par les gouvernements du Canada comme « la » source d’information et d’expertise technique de l’industrie.