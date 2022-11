English Finnish

Enedo Oyj Pörssitiedote 28.11.2022 klo 16:30

Mikael Fryklund nimitetty Enedo Oyj:n vakituiseksi toimitusjohtajaksi

Enedo Oyj:n hallitus on nimittänyt Mikael Fryklundin Enedo Oyj:n vakituiseksi toimitusjohtajaksi. Mikael Fryklund aloitti Enedo Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana 8.6.2021 ja yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään ​​on ollut Enedon johtaminen siirtymäkauden läpi kannattavaksi yhtiöksi syksyn 2021 aikana julkistetun käänneohjelman mukaisesti.

Käänneohjelma on saatettu päätökseen vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja Enedon kolmannen vuosineljänneksen tulos kääntyi käänneohjelman toteuduttua positiiviseksi.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Olle Hulteberg, puh. +46 707 20 24 44.



